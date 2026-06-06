Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о фаворитах предстоящего чемпионата мира.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Для меня всегда фаворитами были испанцы, португальцы, бразильцы, аргентинцы, французы, англичане. Выделю вот эти шесть сборных, и будет пара‑тройка сюрпризов. Как всегда еще какие‑то команды выстрелят — одна африканская, одна европейская.

За кого буду болеть? У меня есть четыре такие сборные. Это Испания, Франция, Бразилия и Аргентина с Месси. Месси — это гений, так же, как и Роналду. И тот, и другой едут на этот чемпионат мира. Это высшая точка, которая может быть», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионат мира пройдет c 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.