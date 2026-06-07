В Харрисоне сборная Шотландии разгромила команду Боливии(4:0) в рамках товарищеского матча.
Открыл счет в этой игре Лоренс Шенкленд на 5-й минуте, затем Скотт Мактоминей на 23-й минуте удвоил преимущество шотландцев, а потом Че Адамс на на 30-й и 45-й минутах довел результат до разгромного и установил окончательный результат на табло.
Результат матча
БоливияСукре0:4ШотландияЭдинбург
0:1 Лоуренс Шанклэнд 5' 0:2 Скотт МакТоминай 23' 0:3 Че Адамс 30' 0:4 Че Адамс 45'
Боливия: Гильермо Вискарра, Луис Акин, Йомар Роча (Лукас Маказага 46'), Роберто Фернандес, Томе Робсон (Nabil Nacif Joffre 80'), Эрвин Вака (Оскар Лопес 87'), Габриэль Вильямиль (Leonardo Zabala 65'), Органиста Мигел (Leonardo Viviani 87'), Efrain Morales (Marcelo Torrez 65'), Daniel Ribera (Карлос Мельгар 46'), Moises Paniagua (Guilmar Centella 46')
Шотландия: Ангус Ганн, Эндрю Робертсон (Джон МакГинн 46'), Джек Хендри (Джон Сауттар 80'), Грант Хэнли (Доминик Хайам 80'), Райан Кристи (Киран Тирни 46'), Льюис Фергюсон (Tyler Fletcher 80'), Скотт МакТоминай (Кенни Маклин 70'), Аарон Хики (Финдли Кертис 62'), Че Адамс (Росс Стюарт 62'), Лоуренс Шанклэнд (Джордж Хирст 62'), Ben Gannon Doak (Энтони Ралстон 62')
Жёлтые карточки: Роберто Фернандес 36', Органиста Мигел 52', Карлос Мельгар 58' — Энтони Ралстон 84'
Напомним, что обе команды примут участие в предстоящем чемпионате мира.
В параллельной игре в Лос-Анджелеса сборные Катара и Сальвадора сыграли вничью. Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.