В Харрисоне сборная Шотландии разгромила команду Боливии(4:0) в рамках товарищеского матча.

Скотт Мактоминей (Шотландия) globallookpress.com

Открыл счет в этой игре Лоренс Шенкленд на 5-й минуте, затем Скотт Мактоминей на 23-й минуте удвоил преимущество шотландцев, а потом Че Адамс на на 30-й и 45-й минутах довел результат до разгромного и установил окончательный результат на табло.

Результат матча Боливия Сукре 0:4 Шотландия Эдинбург 0:1 Лоуренс Шанклэнд 5' 0:2 Скотт МакТоминай 23' 0:3 Че Адамс 30' 0:4 Че Адамс 45' Боливия: Гильермо Вискарра, Луис Акин, Йомар Роча ( Лукас Маказага 46' ), Роберто Фернандес, Томе Робсон ( Nabil Nacif Joffre 80' ), Эрвин Вака ( Оскар Лопес 87' ), Габриэль Вильямиль ( Leonardo Zabala 65' ), Органиста Мигел ( Leonardo Viviani 87' ), Efrain Morales ( Marcelo Torrez 65' ), Daniel Ribera ( Карлос Мельгар 46' ), Moises Paniagua ( Guilmar Centella 46' ) Шотландия: Ангус Ганн, Эндрю Робертсон ( Джон МакГинн 46' ), Джек Хендри ( Джон Сауттар 80' ), Грант Хэнли ( Доминик Хайам 80' ), Райан Кристи ( Киран Тирни 46' ), Льюис Фергюсон ( Tyler Fletcher 80' ), Скотт МакТоминай ( Кенни Маклин 70' ), Аарон Хики ( Финдли Кертис 62' ), Че Адамс ( Росс Стюарт 62' ), Лоуренс Шанклэнд ( Джордж Хирст 62' ), Ben Gannon Doak ( Энтони Ралстон 62' ) Жёлтые карточки: Роберто Фернандес 36', Органиста Мигел 52', Карлос Мельгар 58' — Энтони Ралстон 84'

Статистика матча 3 Удары в створ 8 1 Удары мимо 7 54 Владение мячом 46 3 Угловые удары 6 2 Офсайды 0 13 Фолы 16

Напомним, что обе команды примут участие в предстоящем чемпионате мира.

В параллельной игре в Лос-Анджелеса сборные Катара и Сальвадора сыграли вничью. Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.