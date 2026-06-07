В товарищеском матче в Тампе сборная Англии сломила сопротивление команды Новой Зеландии со счетом 1:0.
Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, автором которого стал Гарри Кейн с передачи Джеда Спенса на 45+2-й минуте.
Результат матча
АнглияЛондон1:0Новая ЗеландияВеллингтон
1:0 Гарри Кейн 45+3'
Англия: Джордан Пикфорд (Джеймс Траффорд 46'), Джарелл Куанса (Эллиот Андерсон 46'), Джон Стоунс (Джуд Беллингхэм 46'), Марк Гехи (Тино Ливраменто 46'), Джед Спенс (Эзри Конса 46'), Кобби Майну (Дэниел Бёрн 46'), Джордан Хендерсон (Энтони Гордон 46'), Морган Роджерс (Айван Тони 46'), Олли Уоткинс (Nico O'Reilly 46'), Маркус Рашфорд (Рис Джеймс 46'), Гарри Кейн (Рио Нгумоха 46')
Новая Зеландия: Макс Крокомб (Лаклан Бейлисс 84'), Харприт Сингх (Callum McCowatt 84'), Либерато Кэкачей (Тайлер Биндон 62'), Майкл Боксолл (Нандо Пейнакер 85'), Финн Сёрман (C.Elliot 85'), Мэттью Гарбетт (Джесси Рандалл 61'), Марко Стаменич (Алекс Паульсен 84'), Джо Белл (Алекс Руфер 46'), Тим Пэйн (Бен Олд 62'), Крис Вуд (Фрэнсис Де Врис 78'), Elijah Just (Костас Барбарусес 78')
Напомним, что сборные Англии и Новой Зеландии ведут подготовку к предстоящему чемпионату мира, куда смогли пробиться.