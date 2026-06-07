Напомним, что сборные Англии и Новой Зеландии ведут подготовку к предстоящему чемпионату мира, куда смогли пробиться.

Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, автором которого стал Гарри Кейн с передачи Джеда Спенса на 45+2-й минуте.

В товарищеском матче в Тампе сборная Англии сломила сопротивление команды Новой Зеландии со счетом 1:0.

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