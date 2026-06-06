Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев ответил на вопрос о будущем форварда Артема Дзюбы.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Дзюбе надо продолжать играть. Это живой пример для молодых футболистов и болельщиков. Думаю, что он должен продолжать играть как можно дольше, как и Игорь Акинфеев. Эти люди сделали очень много хорошего для футбола. На таких живых примерах нужно растить новое поколение и смотреть, как они играют в футбол.

Артём хочет играть только в Москве? Это уже вопрос к нему. Нужен ли он кому-то из московских клубов — это, мне кажется, демагогия. Нужно спрашивать о конкретном интересе у руководства клубов. А рассуждать в сослагательном наклонении я не вижу смысла», — приводит слова Сычева «Советский спорт».

Напомним, что в прошлом сезоне 37-летний Дзюба защищал цвета «Акрона». Сейчас нападающий является свободным агентом.