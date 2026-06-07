Сборные Бразилии и Египта встретятся в товарищеском поединке, который состоится 7 июня в Кливленде. Начало в 01:00 мск. Где и как смотреть игру, расскажем далее в тексте.
Бразилия довольно блекло выступила в квалификации на ЧМ, где потерпела 6 поражений. В команде идет перестройка. Карло Анчелотти ищет варианты, что отражается на результатах. Хотя за последние 5 игр у «избранных» только поражение от Франции, после чего они обыграли Хорватию и Панаму.
Египтяне проблем в отборе не испытали. Год «фараоны» начали с того, что заняли четвертое место на Кубке африканских наций. Далее у них были товарищеские матчи. Они обыграли Саудовскую Аравию и Россию, а самым главным результатом стала нулевая с Испанией.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.09.
- Коэффициенты букмекеров: 1.29 — победа Бразилии, 6.10 — ничья, 10.16 — победа Египта.
- Прогноз ИИ: игра закончится без голов вничью 0:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Бразилия — Египет смотрите на LiveCup.Run.
А прямо здесь, на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Бразилия — Египет в подробном онлайн-репортаже.