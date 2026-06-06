В товарищеском матче в Сент-Луисе сборные Панамы и Боснии и Герцеговины сыграли вничью 1:1.
На забитый мяч Николы Катича на 23-й минуте панамцы ответили точным ударом Джовани Рамоса на 45+4-й минуте.
Результат матча
ПанамаПанама1:1Босния и ГерцеговинаСараево
0:1 Никола Катич 23' 1:1 Jiovany Ramos 45'
Панама: Орландо Москера, Сесар Блэкман (Эрик Дэвис 84'), Эдгардо Фаринья (Хосе Фахардо 46'), Микаэль Мурильо, Хосе Луис Родригес (Исмаэль Диас 65'), Эдгар Барсенас (Фидель Эскобар 78'), Кристиан Мартинес (Azarias Londono 65'), Карлос Харви, Андрес Андраде, Jiovany Ramos, Cecilio Waterman (Victor Griffith 46')
Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Никола Катич (Амир Хаджиахметович 63'), Тарик Мухаремович, Амар Дедич (Dzenis Burnic 81'), Зеад Колашинац (Арьян Малич 81'), Иван Башич (Амар Мемич 63'), Беньямин Тахирович (Армин Гигович 61'), Керим Алайбегович (Эрмин Махмич 90'), Эсмир Байрактаревич (Самед Баждар 63'), Йово Лукич (Нидал Челик 63'), Эрмедин Демирович (Нихад Муякич 90')
Жёлтая карточка: Исмаэль Диас 68' (Панама)
Отметим, что обе команды ведут подготовку к старту чемпионата мира, куда они смогли пробиться.