Отметим, что обе команды ведут подготовку к старту чемпионата мира, куда они смогли пробиться.

На забитый мяч Николы Катича на 23-й минуте панамцы ответили точным ударом Джовани Рамоса на 45+4-й минуте.

В товарищеском матче в Сент-Луисе сборные Панамы и Боснии и Герцеговины сыграли вничью 1:1.

2.37

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