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    Рязанцев призвал «Амкар» «играть агрессивнее»

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    Александр Рязанцев
    На фото:Александр Рязанцев
    Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев после поражения от тульского «Арсенала» (0:2) в 22-м туре чемпионата России посетовал на реализацию голевых моментов.

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    «Не хватает, наверное, того, что не реализованы моменты, надо создавать больше моментов, чтобы повысить процент реализации. Надо играть агрессивнее, хотя сегодня в принципе играли агрессивно, просто не повезло. Слава богу, время у нас до 1-го числа есть и, надеюсь, мы все успеем поправить.

    Конечно, [перенос в Уфу] сказался. При своих болельщиках, на своем поле совсем другая игра. Лишний перелет, гостиница, хотя больше, наверное, болельщиков не хватало, поле в Уфе очень хорошее. Спасибо большое Уфе, что приняли нас.

    Надеюсь, успеем подкорректировать все моменты, которые у нас не получаются, наладить что-то, и все будет хорошо», – цитирует Рязанцева «Молодежная газета».

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