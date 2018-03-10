Сиваков: Дураками себя чувствуем после судейства Вилкова

Защитник «Амкара»прокомментировал слова руководителя департамента судейства и инспектирования РФСо работе арбитрана матче 22-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:2).

Два очка Дзюбы. Дикий матч в Уфе

«Дураками себя чувствуем. Домашнюю игру переносят в другой город, когда поле в Перми ничем не хуже, и погода точно такая же. Приезжаешь проводить домашнюю игру на выезд и сталкиваешься с таким судейством.

Если уж Будогосский дает Вилкову такую оценку, то явно были допущены ошибки, которые повлияли на исход этой встречи. Но только нам от этого не легче», — цитирует Сивакова «Чемпионат».

«Ключевой эпизод матча с Дзюбой? Во время игры сложно определить точно. Уже после, посмотрев момент в повторе, все увидели — нарушение было до штрафной. Но и по первоначальной реакции нашего капитана — Занева, по тому как он доказывал свою правоту главному судье и боковому арбитру, я понял, дело обстоит именно так.

Что говорил Вилков? Мы с ним практически не общались. Что с ним говорить? Видимо. с ним до игры другие люди пообщались. В том эпизоде мы больше апеллировали к боковому арбитру. Он должен был видеть, что фол был до штрафной площадки. Вилков сказал, что ему нет смысла что-то уточнять у бокового. Типа у них есть рация, и они уже переговорили. Тяжело было что-то ему доказать», — добавил защитник.