Два очка Дзюбы. Дикий матч в Уфе

Вновь не обошлось без споров

«"Арсенал" весной стал одной из самых любопытных команд "второго эшелона". Турнирное положение намекает на то, что тульский коллектив вполне способен зацепиться за шестую строчку, которая при определенных раскладах подарит путевку в еврокубки. Появление зимой Артема Дзюбы (а также Ивана Новосельцева, пока не набравшего оптимальные кондиции) сделало и без того крепкий состав еще сильнее по именам и помогло захватить клубу немалую часть информационного пространства.

Свой статус команда Миодрага Божовича пока оправдывает. В первом весеннем туре она одержала домашнюю победу над "Ахматом" (1:0), а Дзюба отметился голевой скидкой на Чаушича. Правда, тому эпизоду предшествовало не самое красивое поведение футболистов "Арсенала", перехвативших мяч возле чужой штрафной у получившего повреждение и соответственного не сопротивлявшегося хавбека грозненцев Иванова.

Теперь вот туляки выиграли еще раз. Вновь в том числе благодаря активным действиям Дзюбы. Только и на этот раз не обошлось без споров и рассуждений о справедливости: победный гол Артем забил после пенальти, который самостоятельно заработал, но которого вполне могло и не быть. Главный арбитр матча Михаил Вилков углядел фол Занева на форварде "Арсенала", хотя если нарушение и было (в чем также есть сомнения), то, похоже, за пределами штрафной.

11-метровый Дзюба исполнил неважно – Хомич среагировал на не самый сложный удар. Только помочь голкиперу из партнеров на отскоке никто не успел – нападающий "Арсенала" добил мяч в сетку», — пишет колумнист «СЭ» Михаил Гончаров.

У Дзюбы — 1+2

«Дзюба уже в дебюте придал свежести стандартному матчу середняков. На 9-й минуте он, как танк, попер в штрафную по правому флангу и наткнулся на подножку Михаила Сивакова – причем, судя по телеповторам, за штрафной площадью, а не в ней. Сам же Дзюба пошел бить 11-метровый. Удар с пенальти из правого угла вытащил Дмитрий Хомич, но на добивание Артем успел первым.

Это первый его гол за "Арсенал", и он сразу же позволил Дзюбе ворваться в топ-10 лучших бомбардиров чемпионатов России. Теперь у Дзюбы 88 голов, следующий позволит ему догнать Валерия Шмарова. Соперников из действующих игроков в десятке лучших снайперов у Дзюбы нет.

Во втором тайме Дзюба вступил в конфликт с Дмитрием Белоруковым. Сначала Артем, нарвавшись на фол, поставил защитнику "Амкара" подножку, и Белоруков набросился на него. Судья решил остановить игру, хотя "Арсенал" проводил атаку 4 в 4. Потом Дзюба продолжил провоцировать Белорукова – во время углового толкался с защитником и заставил его рукой выпрыгнуть на навесную передачу (здравого смысла в таком прыжке не было в принципе). Так Дзюба оставил "Амкар" вдевятером.

На свободном пространстве Дзюба был хорош – пропускал передачу на Берхамова, выходил один на один после паса из глубины. Дважды он подыгрывал скидками Сергею Ткачеву, и одна из них, грудью под удар, стала еще и голевой передачей. Так что у Дзюбы 1+1 с "Амкаром" и 1+2 в первых двух официальных матчах за тульский клуб», — говорится в статье на «Чемпионате».

В игру вмешался Вилков

«В концовке "Амкар" остался вдевятером. Причем как! Сначала Фегор Огуде, вышедший на поле вместо Саида Эззатоллахи, уже спустя три минуты увидел перед собой красную карточку. Честно говоря, решение Вилкова удивило. Нападающий не успел к мячу и грубо наступил на ногу Сергею Ткачеву, но вряд ли заслужил столь сурового наказания.

А спустя несколько минут Белоруков сыграл рукой в своей штрафной, "привез" пенальти и досрочно отправился в подтрибунное помещение. Дзюба уступил право пробития Эвансу Канга, но тот не смог переиграть вратаря. Хомич отбил сразу два пенальти в одной встрече! Правда, через пару минут ему все же пришлось доставать мяч из сетки – Ткачев расстрелял вратаря из центра штрафной после скидки от Дзюбы.

Таким образом, вдевятером "Амкар" уступил "Арсеналу" в матче, в котором получил два пенальти в свои ворота. После скандального матча в Петербурге это наводит на тревожные мысли. Но пока судить рано – посмотрим за командой еще пару туров, чтобы не делать преждевременных выводов», — пишет автор «Советского спорта» Артем Зибрак.

За извинения очки не начисляют...

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский раскритиковал арбитра Михаила Вилкова за работу в Уфе.

«Я должен с сожалением констатировать, что в прошедшей игре с участием "Амкара" арбитром Вилковым были допущены серьезные, грубые ошибки, повлиявшие на исход матча. У него будет достаточно времени, чтобы посидеть и подумать, когда он намерен работать на том уровне, на который он рекомендован. Я со своей стороны хочу принести извинения футбольному клубу "Амкар", его руководителям, игрокам и болельщикам за те ошибки, которые были допущены арбитром», — сказал Будогосский в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Амкар» не заставил ждать с ответом: «За извинения очки не начисляют...»