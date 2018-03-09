Форвард «Спартака» пропустит матч против «СКА-Хабаровск»

Нападающийне сможет помочь московскому клубу в матче 22-го тура РФПЛ против

Как сообщает официальный сайт «Спартака», 9 марта Зе Луиш прошел медобследование в римской клинике, по итогам которого было выявлено ущемление одного из нервов пахового канала.

«План лечения нами уже намечен. Точные сроки восстановления Зе Луиша будут известны позднее, однако ясно, что ближайший воскресный матч он пропустит», — сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Матч «Спартак» — «СКА-Хабаровск» пройдет 11 марта в Москве.

Ранее врач «Спартака» также рассказал о состоянии Сальваторе Боккетти и Сердара Таски.