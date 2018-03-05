Врач «Спартака» рассказал о состоянии Боккетти, Зе Луиша и Таски

Врачрассказал о состоянии трех травмированных игроков московского клуба:

«У Боккетти повреждение мышц задней поверхности бедра. Он пропустит максимум две недели», — сказал Вартапетов, передает «Чемпионат».

«У Зе Луиша повреждение мышц живота, но не такое сильное, как в прошлый раз. Сроки восстановления будут значительно короче. В течение ближайших дней мы определимся, когда он сможет полноценно тренироваться. Подобная травма вызвана строением его организма. У него такие мышцы, анатомическая особенность.

Таски сейчас занимается индивидуально в тренажерном зале, проходит курс лечения. У него наблюдается улучшение, но по срокам пока не можем точно сказать. У него сохраняются болевые ощущения, у него повреждена внутренняя косая мышца живота», — сообщил врач.

Напомним, Боккетти, Зе Луиш и Таски не смогли помочь «Спартаку» в матче 21-го тура РФПЛ против «Локомотива», который завершился вничью (0:0).