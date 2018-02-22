Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Профессор Мариани: Постараемся, чтобы Джикия сыграл на ЧМ-2018

    Спартак Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Георгий Джикия
    На фото:Георгий Джикия
    Профессор Пьер Паоло Мариани, оперировавший защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикию в римской клинике «Вилла Стюарт», сказал, что восстановление футболиста идет хорошими темпами.

    «Джикия продолжает восстанавливаться хорошими темпами. На прошлой неделе он отправился в Москву. Мы попробуем сделать так, что он сыграл на чемпионате мира», — сообщил Мариани изданию «Спорт-Экспресс».

    Напомним, 24-летний спартаковец получил травму 18 января в контрольной встрече с китайским клубом «Шанхай Шанган» (0:1).

    Учитывая примерные сроки восстановления при такой травме в 5-6 месяцев, защитник может пропустить ЧМ-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    Сборная России на групповом этапе сыграет с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 6-12 февраля
  • Кому нужен голкипер «МЮ», за кем следит «МанСити», куда отправится хавбек «Зенита» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 22/02
    • «Матч ТВ» уберет рейтинговые матчи РФПЛ из бесплатного эфира
  • 19/02
    • «Спартак» близок к приобретению защитника «Тюмени»
  • 17/02
    • Джикия отправился на сбор со «Спартаком»
  • 16/02
    • Россия по итогам еврокубковой недели оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА
  • 16/02
    • ФИФА не нашла допинговых нарушений у игроков сборной России
  • 15/02
    • «Спартак» проиграл «Атлетику» в Москве
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Франческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Подробный разбор
  • ЦСКА проскочил «на тоненького»
  • Реакция спортивных СМИ на победу ЦСКА в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы
    •
  • Четвертая домашняя. Заявка на четвертьфинал
  • Победа «Шахтера» над «Ромой» — в обзоре СМИ
    •
  • «Барселона» близка к истощению
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Барселона»
    •
  • Трансферный дайджест. 13-19 февраля
  • Что выберет Иньеста, когда Неймар перейдет в «Реал», кого хочет «Челси» взамен на Батшуайи и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Зидан рушит звездную иерархию «Реала»
  • Реакция прессы на матч «Бетис» — «Реал»
    •
  • Топ-5 работяг в Лиге чемпионов
  • LiveSport.Ru выделил самых больших тружеников на футбольном поле в этом розыгрыше Лиги чемпионов
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия — фаворит матча с Чехией
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч плей-офф хоккейного турнира Олимпийских игр 23 февраля
  • 4,00
    •
  • «Питтсбург» едет за второй в сезоне победой над «Каролиной»
  • «Каролина» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 24 февраля
  • 1,86
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 23:26
    • «Лацио», «Лион» и мадридский «Атлетико» пробились в 1/8 финала Лиги Европы
  • 23:13
    • Киевское «Динамо» вышло в 1/8 финала Лиги Европы
  • 22:53
    • «Зенит» разгромил «Селтик» и вышел в следующий раунд ЛЕ
  • 22:43
    • Сёмин одержал 50-ю победу в еврокубках
  • 22:29
    • Сёмин: Будем бить рекорды
  • 22:01
    • Клубы низших английских лиг одобрили сокращение сроков летнего трансферного окна
  • 21:43
    • Голкипер «Тосно» может начать выступать за сборную Армении
  • 21:41
    • Фавр: Если бы не штанги и перекладины, «Ницца» добилась бы победы
  • 21:26
    • Геркус: Это историческое событие для «Локомотива»
  • 21:13
    • Защитник «Вильярреала» арестован по подозрению в покушении на убийство
  • 21:08
    • «Анжи» пополнился воспитанником академии «Зенита»
  • 20:56
    • Бухаров расторг контракт с «Ростовом»
  • 20:55
    • «Локо» второй раз обыграл «Ниццу» и вышел в 1/8 финала Лиги Евроы
  • 20:41
    • «Краснодар» проиграл «Русенборгу» в контрольном поединке
  • 20:28
    • Сапета подписал контракт с «Ростовом»
  • «Депор» прервет свою черную полосу
  • «Депортиво» — «Эспаньол». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 23 февраля
    • 2,50Сегодня в 23:00
  • 18:08
    • Ари и Фарфан — в атаке «Локомотива» на матч с «Ниццей»
  • Погба олицетворяет собой борьбу внутри «МЮ»
  • Реакция прессы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» — «МЮ»
    • Вчера в 17:59
  • 17:23
    • «Матч ТВ» уберет рейтинговые матчи РФПЛ из бесплатного эфира
  • 16:50
    • «Тосно» заявил Погребняка
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус