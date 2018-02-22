Профессор Мариани: Постараемся, чтобы Джикия сыграл на ЧМ-2018

Профессор, оперировавший защитника «Спартака» и сборной Россиив римской клинике «Вилла Стюарт», сказал, что восстановление футболиста идет хорошими темпами.

«Джикия продолжает восстанавливаться хорошими темпами. На прошлой неделе он отправился в Москву. Мы попробуем сделать так, что он сыграл на чемпионате мира», — сообщил Мариани изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, 24-летний спартаковец получил травму 18 января в контрольной встрече с китайским клубом «Шанхай Шанган» (0:1).

Учитывая примерные сроки восстановления при такой травме в 5-6 месяцев, защитник может пропустить ЧМ-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Сборная России на групповом этапе сыграет с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).