Манчини: Поражение от «Селтика» — не проблема, мы можем отыграться

Главный тренер «Зенита»высказал мнение о поражении от «Селтика» (0:1) в Лиге Европы, ответной игре в Петербурге и дебюте Антоне Заболотного.

«Мы знали, что нас ждет непростой матч. К тому же для нас это была первая официальная игра за два месяца, а "Селтик" играл каждую неделю. Добавлю, что "Селтик" — хорошая команда, а атмосфера на арене просто невероятная.

Причина поражения? "Селтик" забил один гол, мы — нет. Что касается расстановки "Селтика", то мы знали, что они могут перестраиваться со схемы 3-5-2 на 4-3-3.

Мы совершили несколько ошибок при переходе из обороны в атаку через голкипера. Еще нам не хватило забивного форварда, поскольку команда, которая играет на выезде, должна более агрессивно действовать впереди.

Для Заболотного это был первый официальный матч. Он боролся за каждый матч, но ему не хватило взаимопонимания с Кокориным, Ригони и другими футболистами.

Нужно исправить это к ответной встрече. Исход сегодняшнего матча — это не проблема, мы можем отыграться.

Что будет иначе в Петербурге? В первую очередь, погода. На самом деле сегодня мы уступили со счетом 0:1, но впереди нас ждут 90 минут. Мы должны улучшить игру в атаке, действовать лучше в нападении», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита».