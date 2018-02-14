Мевля: Мы готовились к матчу с «Селтиком» целый месяц

Защитник «Зенита»рассказал о настрое перед встречей 1/16 финала Лиги Европы против

Напомним, что первая игра состоится 15 февраля в Глазго.

«Мы готовились к этому матчу целый месяц, провели несколько товарищеских матчей. Мы в хорошей форме. Да, у нас в России большой зимний перерыв, но мы к этому привыкли.

Как вернуться на тот же уровень, на котором мы находились до зимней паузы? Как я уже сказал, мы уже провели довольно много товарищеских матчей. Считаю, что они нам помогли.

"Селтик" выступал в Лиге чемпионов, и мы видели их матчи, да. У них была довольно трудная группа, тем не менее они сумели попасть в Лигу Европы. Мы надеемся, что пройдем дальше.

Завтра будет совсем другой турнир, так что посмотрим. Но я надеюсь, что мы продолжим забивать голы, как мы это и делали раньше», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».