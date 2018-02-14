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    Мевля: Мы готовились к матчу с «Селтиком» целый месяц

    Зенит Футбол России Лига Европы Селтик
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    Миха Мевля
    На фото:Миха Мевля
    Защитник «Зенита» Миха Мевля рассказал о настрое перед встречей 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».

    Напомним, что первая игра состоится 15 февраля в Глазго.

    «Мы готовились к этому матчу целый месяц, провели несколько товарищеских матчей. Мы в хорошей форме. Да, у нас в России большой зимний перерыв, но мы к этому привыкли.

    Как вернуться на тот же уровень, на котором мы находились до зимней паузы? Как я уже сказал, мы уже провели довольно много товарищеских матчей. Считаю, что они нам помогли.

    "Селтик" выступал в Лиге чемпионов, и мы видели их матчи, да. У них была довольно трудная группа, тем не менее они сумели попасть в Лигу Европы. Мы надеемся, что пройдем дальше.

    Завтра будет совсем другой турнир, так что посмотрим. Но я надеюсь, что мы продолжим забивать голы, как мы это и делали раньше», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».

    Помогут ли «Зениту» удачные спарринги?«Селтик» — «Зенит». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля
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