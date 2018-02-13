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    «Реал» — ПСЖ: Дуэль истины для Зидана и Эмери

    Чего ожидать от матча «Реал» — ПСЖ

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    В противостоянии с ПСЖ Зидан сражается за свою работу
    В противостоянии с ПСЖ Зидан сражается за свою работу
    Завтра, 14 февраля, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и ПСЖ. С помощью прессы пытаемся понять, что может случиться в этой дуэли.

    Лига чемпионов — другая история для «Реала»

    «Все, кто видел ошеломляющую нестабильность "Реала" на протяжении нынешнего сезона, наверняка посчитает безумием ставить на мадридцев в их противостоянии с "Пари Сен-Жермен", однако то, как они способны включиться в Лигу чемпионов, означает, что их нельзя сбрасывать со счетов... Если отбросить внутрииспанские дела в сторону, статистика демонстрирует, что королевский клуб превращается в мощную силу, ведь в Примере только фолов эта команда сделала больше: в среднем 13,5 за игру против 10 в Европе», — отмечает в материале на страницах Marca Дэвид Пекер.

    «Во всей Лиге чемпионов текущей кампании ни один коллектив не отметился большей точностью передач, нежели "Сливочные", и только у "Баварии" большее количество точных ударов по воротам. Аналогично, у "Реала" второй показатель после "Ливерпуля" по числу ударов по воротам, и только мерсисайдцы, а также ПСЖ в нынешнем розыгрыше ЛЧ забивали чаще. Для того, чтобы победить французского соперника испанцам понадобится хороший контроль мяча, и этот показатель лучше как раз у мадридцев — в данном аспекте только "Барселона" и "Манчестер Сити" отличаются большим успехом».

    Дилемма для Эмери

    «Хавьер Пасторе, Юлиан Дракслер, Джованни Ло Сельсо и сейчас Лассана Диарра. В отсутствие Тьяго Мотты, который не сыграет на "Сантьяго Бернабеу", наставник ПСЖ Унаи Эмери перепробовал несколько вариантов для того, чтобы найти партнера Марко Верратти и Адриана Рабьо в центре поля, но перед игрой с "Реалом" так и не нашел идеальную опцию», — пишет в материале для L'Equipe Дан Перес.

    «Уже 14 февраля "Пари Сен-Жермен" предстоит встретиться против действующего чемпиона Европы и мира, а кто будет действовать в средней линии по-прежнему неведомо для Эмери. Если не будет никаких сюрпризов, то Рабьо и Верратти сыграют в опорной зоне, но непонятно, кто станет их партнером в полузащите, если не изменится привычные 4-3-3 для команды. От риска в лице Пасторе — до пожарного варианта в лице Ло Сельсо — таков выбор у баскского тренера».

    В Мадриде «Реалу» нужен Симеоне

    «Скупая безголевая ничья сейчас будет хорошим результатом для "Реала", если учитывать ответный матч в Париже, ведь пусть это прозвучит святотатством, но в первом поединке мадридскому коллективу необходимо в первую очередь не пропустить, и поэтому ему нужен... Диего Симеоне. Хозяевам нужен тренер, который отправит их играть так, чтобы оставить свои ворота на замке и надеяться на ошибки оппонентов, на то, что те выдохнутся и зазеваются. Им нужен тот, кому не будет стыдно не играть в футбол и не оглядываться на пожелания публики», — считает в материале для Marca Роберто Паломар.

    Верратти: ПСЖ готов к противостоянию с «Реалом» Парижане готовы к матчам Лиги Чемпионов «Игрокам "Сливочных" нужен то, кто будет размахивать руками и руководить стадионом, когда это надо команде. Им нужен кто-то, кто похож на рулевого "Атлетико". Если королевский клуб мог бы на 90 минут нанять аргентинского специалиста для матча в среду, было бы идеально», — убежден автор.

    «Идеи же Зинедина Зидана подходят для ответной игры, ведь тот же Симеоне может заплатить вылетом из турнира в Париже по итогам серии пенальти, как это случилось в финале Лиги чемпионов-2016 против "Реала". Зизу же идеален для поединка на "Парк де Пренс", поскольку, как показывается в новом документальном фильме о розыгрыше ЛЧ прошлого сезона, он способен вдохновить подопечных в перерыве и заставить выдать их один из лучших вторым таймов в истории финальных матчей. Но в эту среду им лучше подойдет Симеоне».

    ПСЖ сделает упор на игру без мяча

    «В понедельник ПСЖ провел тактическую подготовку к игре, фокусируясь на действиях без мяча, чему предшествовала длительная видеосессия. Наставник парижан готовился к гостевому матчу и тому, как его подопечные будут прессинговать соперников на некоторых участках поля. Эмери не ожидает того, что его команда будет безжалостно доминировать в поединке против "Реала", но он также не хочет, чтобы гости так же потерпали, как против "Барселоны" в марте прошлого года (1:6)», — рассказывает для L'Equipe Дамьен Дегорр.

    «Во время тренировки футболисты "Пари Сен-Жермен" разделились на две группы, чтобы их рулевой продолжил имплементацию выбранной тактики, где одна группа активно прессингует другую и наоборот. В этом контексте любопытно, получит ли свою роль с первых минут 33-летний Лассана Диарра».

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    Зидан и Эмери сражаются за свою работу

    «Успех в Европе — последняя надежда для Зидана, ведь такое разочарование редко когда спокойно воспринимали в Мадриде, вне зависимости от того, что было перед этим. Так, Карло Анчелотти был уволен спустя год и один день после завоевания для клуба его 10-го Кубка чемпионов, посему выигрыш Лиги чемпионов в третий раз кряду — это, возможно, единственный способ для французского наставника избежать подобной участи, несмотря на то, что ему противостоит тренер с похожей ситуацией. ПСЖ должен вернуть себе титул чемпиона Франции в доминирующей манере, также он вышел в финал Кубка Лиги и четвертьфинал кубка страны, но Эмери, пожалуй, повезло, что он все еще руководит командой после гостевого фиаско (1:6) от "Барселоны" в 1/8 финала ЛЧ прошлого сезона», — обращает внимание на текущее положение специалистов AS.

    «Поэтому неудача в дуэли с Мадридом, похоже, не будет соответствовать стандартам, которые были заложены клубом в последние годы, что несомненно приведет к отставке баскского специалиста, хотя ему могут позволить довести от логического конца доминирование на внутренней арене. Куда более быстрым будет наказание за поражение для Зидана, и с ним могут расстаться уже после первого матча, если тот сложится не по сценарию "Реала": правление "Сливочных", а также его болельщики обычно такое не прощают, а с учетом трех недель между матчами против ПСЖ, не станет сюрпризом, если команде будут искать нового рулевого», — говорится в публикации.

    «Неспособность выиграть Лигу чемпионов будет означать конец либо для Зидана, либо для Эмери, но в ближайшей перспективе работа француза находится под большей угрозой. В таком случае домашнее поражение от ПСЖ может привести к завершению больших отношений между Зизу и клубом, которому он столь многое отдал».

    Все порешают личности«Реал Мадрид» — «ПСЖ». Прогноз и ставки на первый матч 1/8 Лиги чемпионов 14 февраля
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