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    «Хаддерсфилд» прервал серию неудач, разгромив «Борнмут»

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    «Хаддерсфилд»
    На фото:«Хаддерсфилд»
    В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Хаддерсфилд» на своем поле разгромил «Борнмут».

    Матч завершился победой хозяев со счетом 4:1.

    Дублем в составе «Хаддерсфилда» отличился Стив Мунье, также у хозяев забивали Алекс Притчард и Райив ван ла Парра (с пенальти). У «Борнмута» гол на счету Джуниора Станисласа.

    Отметим, что «Хаддерсфилд» прервал свою серию из пяти поражений подряд. В то же время «Борнмут» потерпел первое поражение в последних восьми играх.

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    Благодаря этой победе «Хаддерсфилд» поднялся на шестнадцатое место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» остается на десятой позиции.

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