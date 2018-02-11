«Хаддерсфилд» прервал серию неудач, разгромив «Борнмут»

В матче 27-го тура английской Премьер-лигина своем поле разгромил

Матч завершился победой хозяев со счетом 4:1.

Дублем в составе «Хаддерсфилда» отличился Стив Мунье, также у хозяев забивали Алекс Притчард и Райив ван ла Парра (с пенальти). У «Борнмута» гол на счету Джуниора Станисласа.

Отметим, что «Хаддерсфилд» прервал свою серию из пяти поражений подряд. В то же время «Борнмут» потерпел первое поражение в последних восьми играх.

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Благодаря этой победе «Хаддерсфилд» поднялся на шестнадцатое место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» остается на десятой позиции.