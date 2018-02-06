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    Минспорта подало иски на 3 млрд рублей к подрядчикам стадионов ЧМ-2018

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    Стадион в Калининграде
    На фото:Стадион в Калининграде
    Министерство спорта РФ обратилось в суд с целью взыскать компенсацию с компаний «Стройтрансгаз», ПСО «Казань», «Синара-Девелопмент» и «Крокус Групп».

    Поданы, но еще не принято в производство 6 исков, сообщает Право.ру.

    «Стройтрансгаз» является генеральным подрядчиком стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде, компания получила два иска суммарно на 1,02 миллиарда рублей. Два иска получило и ПСО «Казань», строящее стадионы в Саранске и Самаре. Их сумма – 1,17 миллиарда рублей.

    По одному иску поданы в отношении «Крокус Групп», строящей стадион в Калининграде – на 386 миллионов рублей, и к «Синара-Девелопмент», реконструировавшей стадион в Екатеринбурге – на 350 миллионов рублей.

    Иски относятся к категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям», других подробностей пока нет.

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