«Милан» разошелся миром с «Лацио» в Кубке Италии

Ответная игра между командами состоится в Риме на стадионе «Олимпико» 28 февраля.
В другой полуфинальной паре встречаются «Аталанта» и «Ювентус». Первый матч закончился победой туринцев со счетом 1:0.
Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч
«Милан» — «Лацио» — 0:0
«Милан»: Дж.Доннарумма, Абате, Бонуччи, Романьоли, Борини, Кессье, Билья, Бонавентура (Кутроне, 71), Сусо, Локателли (Хакан Чалханоглу, 57), Калинич (Андре Силва, 83).«Лацио»: Стракоша, Касерес, Луис Фелипе, Раду, Баста, Пароло (Нани, 76), Милинкович-Савич, Лукас, Лукаку, Иммобиле (Лулич, 83), Фелипе Андерсон (Луис Альберто, 63).Предупреждения: Борини, 21. Раду, 27.