Идет Закрытие трансферного окна. Зима 2018
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    «Милан» разошелся миром с «Лацио» в Кубке Италии

    Кубок Италии Футбол Италии Лацио Милан
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Идет
    Римский «Лацио» на выезде сыграл вничью с «Миланом» (0:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

    Ответная игра между командами состоится в Риме на стадионе «Олимпико» 28 февраля.

    В другой полуфинальной паре встречаются «Аталанта» и «Ювентус». Первый матч закончился победой туринцев со счетом 1:0.

    Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч
    «Милан» — «Лацио» — 0:0
    «Милан»: Дж.Доннарумма, Абате, Бонуччи, Романьоли, Борини, Кессье, Билья, Бонавентура (Кутроне, 71), Сусо, Локателли (Хакан Чалханоглу, 57), Калинич (Андре Силва, 83).«Лацио»: Стракоша, Касерес, Луис Фелипе, Раду, Баста, Пароло (Нани, 76), Милинкович-Савич, Лукас, Лукаку, Иммобиле (Лулич, 83), Фелипе Андерсон (Луис Альберто, 63).Предупреждения: Борини, 21. Раду, 27.
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