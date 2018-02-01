«Милан» разошелся миром с «Лацио» в Кубке Италии

В другой полуфинальной паре встречаются «Аталанта» и «Ювентус». Первый матч закончился победой туринцев со счетом 1:0.

Ответная игра между командами состоится в Риме на стадионе «Олимпико» 28 февраля.

«Милан» — «Лацио». Прогноз и ставки на первый матч 1/2 финала Кубка Италии 31 января

Возьмет ли «Лацио» у «Милана» реванш за поражение в чемпионате?

Возьмет ли «Лацио» у «Милана» реванш за поражение в чемпионате? «Милан» — «Лацио». Прогноз и ставки на первый матч 1/2 финала Кубка Италии 31 января

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