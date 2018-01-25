Муса уйдет в аренду в ЦСКА, сообщил агент

Агент, представляющий интересы нападающего «Лестера», рассказал о ходе переговоров с ЦСКА по аренде своего клиента.

Агент Мусы допустил возвращение нигерийца в ЦСКА

«Переговоры с "Лестером" продолжаются и идут в позитивном ключе. Скорее всего, Ахмед уйдет в аренду в ЦСКА в это трансферное окно. Шансы на это очень высоки», — цитирует агента «Чемпионат».

Ранее главный тренер сборной Нигерии Жерно Рор высказался о переходе Мусы к «армейцам» как о свершившимся факте.

За время выступлений в ЦСКА Муса принял участие в 164 матчах, забив 54 мяча. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат России, дважды завоевал Суперкубок России, а также стал обладателем национального кубка.