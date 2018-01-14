КДК РФС изучит сообщение «Спартака» о «тающих шоколадках»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФСпрокомментировал ситуацию с опубликованным сообщением на официальной странице «Спартака» в Twitter.

Речь идет о сообщении со следующим текстом: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Под ним было размещено видео с игроками, среди которых было несколько темнокожих футболистов.

«Для того чтобы как-то поступить в данной ситуации, необходимо встретиться и переговорить с офицером по борьбе с расизмом.

Завтра начинается рабочая неделя, думаю, определимся в течение двух-трех дней. Надо проконсультироваться со всеми причастными и понять, о чем идет речь.

Сейчас нам главное разобраться с тем, что конкретно произошло», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».