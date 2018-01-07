ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    СМИ: Боссы «Сантоса» отказались продавать защитника в «Спартак» за 6 миллионов евро

    Спартак РФПЛ Футбол России Трансферы Латинская Америка Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Лукас Вериссимо
    На фото:Лукас Вериссимо
    Руководство «Сантоса» на встрече с президентом клуба Жозе Карлосом Пересом выдвинуло контрпредложение по продаже защитника Лукаса Вериссимо в «Спартак», информирует Globo.

    Правление клуба пришло к выводу, что нынешние условия сделки неприемлемы, и на сделку было наложено вето. Московский клуб был готов отдать за Вериссимо 6 миллионов евро с обязательством выплатить «Сантосу» 10% от суммы с последующей продажи игрока. Об отказе от этого предложения «Сантос» уведомит «Спартак» 8 января.

    В «Сантосе» готовы отпустить Вериссимо за 8 миллионов евро либо за 7 миллионов и 10% от суммы с последующей продажи.

    6 января защитник тренировался наравне с партнерами по нынешней команде.

    Вериссимо может присоединится к новой команде в ходе первого январского сбора, который «красно-белые» проведут в ОАЭ с 9-го по 22 января.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • В новом году — новый «Ростов»
  • Как проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона донской клуб
    •
  • Успеть за уходящим поездом. Зима «Зенита»
  • Все о подготовке «Зенита» к весенней части сезона
    •
  • 06/01
    • Тевес вновь вернулся в «Бока Хуниорс»
  • 06/01
    • СМИ: «Спартак» заплатит за защитника 6 миллионов евро
  • 05/01
    • Защитник «Олимпиакоса» может перейти в «Локомотив»
  • 05/01
    • «Бешикташ» попробует приобрести Смолова
  • 05/01
    • Девять легионеров не приехали на медосмотр «Рубина»
  • 05/01
    • Турецкие клубы не делали предложений по Кришито
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуДмитрий ЛоськовМашина времени. Лоськов провел прощальный матч«Локомотив» разгромил «Оренбург» в прощальном матче Дмитрия ЛоськоваTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнира
    Подробный разбор
  • Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017
  • Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    •
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалии
  • СМИ о решении Виталия Мутко временно приостановить работу в РФС
    •
  • Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабился
  • СМИ – о матче английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Тампа-Бэй» едет за очередной победой в Детройт
  • «Детройт» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 января
  • 2,12
    •
  • «Коламбус» намерен продлить серию поражений «Флориды»
  • «Коламбус» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 января
  • 2,02
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 10:40
    • Матюиди сообщил о расистских оскорблениях со стороны болельщиков «Кальяри»
  • 10:17
    • СМИ: Нарубин покинет «Динамо»
  • 08:11
    • «Сток Сити» остался без главного тренера
  • 07:59
    • В Китае продлили стопроцентный налог на трансферы
  • 07:31
    • Дибала получил травму
  • 07:26
    • Миральяс вернулся в Грецию
  • 07:14
    • Конте назвал Моуринью «человечишкой»
  • 01:40
    • «Лион» вышел в 1/16 финала Кубка Франции
  • 01:25
    • «Бетис» победил в севильском дерби
  • 01:01
    • Бернардески принес «Ювентусу» победу над «Кальяри»
  • В новом году — новый «Ростов»
  • Как проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона донской клуб
    • 00:50
  • 23:16
    • Хет-трик Каррильо помог «Монако» разгромить «Изер» в Кубке Франции
  • Примера. Гол и удаление Косты, «Барселона» сыграет с «Леванте»
  • Подробности матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу
    • Вчера в 23:09
  • 22:54
    • «Эйбар» переиграл «Лас-Пальмас»
  • 22:41
    • «Челси» не справился с «Норвичем» в Кубке Англии
  • 22:25
    • «Рома» проиграла «Аталанте»
  • 22:21
    • «Барселона» объявила о переходе Коутиньо
  • Пройдет ли «Бристоль» в Кубке лиги второй манчестерский клуб?
  • «Манчестер Сити» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставки на Кубок английской лиги по футболу 9 января
    • 3,75Послезавтра в 22:45
  • 20:59
    • Коутиньо перейдет в «Барселону» за 145 миллионов фунтов
  • 20:30
    • «Валенсия» одержала волевую победу над «Жироной»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус