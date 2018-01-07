СМИ: Боссы «Сантоса» отказались продавать защитника в «Спартак» за 6 миллионов евро

Руководство «Сантоса» на встрече с президентом клубавыдвинуло контрпредложение по продаже защитникав «Спартак», информирует Globo.

Правление клуба пришло к выводу, что нынешние условия сделки неприемлемы, и на сделку было наложено вето. Московский клуб был готов отдать за Вериссимо 6 миллионов евро с обязательством выплатить «Сантосу» 10% от суммы с последующей продажи игрока. Об отказе от этого предложения «Сантос» уведомит «Спартак» 8 января.

В «Сантосе» готовы отпустить Вериссимо за 8 миллионов евро либо за 7 миллионов и 10% от суммы с последующей продажи.

6 января защитник тренировался наравне с партнерами по нынешней команде.

Вериссимо может присоединится к новой команде в ходе первого январского сбора, который «красно-белые» проведут в ОАЭ с 9-го по 22 января.