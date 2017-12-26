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    Григорян рассказал о задачах «Луча» на следующий сезон

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    Александр Григорян
    На фото:Александр Григорян
    Бывший главный тренер «Анжи» и «Арарата» Александр Григорян, который в ближайшее время возглавит «Луч-Энергию», рассказал о задачах приморского клуба.

    «Хотел бы вернуться во Владивосток и помочь команде выстоять в очень непростой обстановке. На весну у команды остались матчи с клубами, которые стремятся к повышению в классе, а также с прямыми конкурентами в борьбе за выживание в ФНЛ.

    Мне сказали, что нынешнее руководство очень амбициозно и на следующий сезон хочет поставить задачу выйти в премьер-лигу. Не знаю, имею ли я право такое говорить, но останусь в своем репертуаре и попробую рискнуть. Мне нравится, что есть такие амбиции.

    Тем не менее нынешние руководители понимают, какое наследство досталось. Имеющиеся долги в одночасье не погасить, плюс команда находится в подвале таблицы. Для меня имеет большое значение сохранение прописки в лиге и чтобы "Луч" сделал это достойно. Важно будет показать качественную игру, и я буду безумно рад, если мы разочаруем тех болельщиков, которые к этому относятся скептически. Сделаю для этого все возможное», — сказал Григорян в интервью newsvl.ru.

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