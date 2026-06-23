Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья объяснил свой отказ завершать карьеру после четырех поражений подряд.

Исраэль Адесанья globallookpress.com

«Когда мы потерпим неудачи, как серия из четырех поражений подряд, то подобное может сказаться на нашей репутации, но мы все равно впереди большинства тех, кто пришел в этот спорт.

Я не хочу останавливаться на достигнутом, это очень задевает мое самолюбие. Я знаю, что еще способен на многое. Я не хочу, чтобы так заканчивалась моя история, не хочу завершать эту главу своей жизни именно так»

Последний бой Исраэля Адесаньи закончился поражением техническим нокаутом во втором раунде от Джо Пайфера в Сиэтле в рамках турнира UFC Fight Night 271 в марте.