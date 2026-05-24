Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям Энди Руис объяснил, почему его бой с Александром Усиком так и не состоялся.

«Я бы с удовольствием сразился с Усиком. Мы вели переговоры, должны были встретиться на ринге, но что-то пошло не так, и мы пошли разными путями. Для многих тяжеловесов я слишком опасный соперник, у них другие планы.

Но когда я буду готов, когда я выйду на ринг, у них не будет другого выбора, кроме как сразиться со мной. Многие еще не видели меня в лучшей форме, но сейчас я чувствую себя хорошо, чувствую себя сильным.

Пока я восстанавливался, я видел, как все дерутся, проигрывают, получают реванш и дерутся за титулы без всякой причины. Гораздо логичнее было бы дать шанс кому-то другому», — сказал Руис.