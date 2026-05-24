Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну сравнил поражение Рико Верхувена от Александра Усика со спорным решением в своем бою с Тайсоном Фьюри.

«Чужаки никогда не победят. Поверьте мне, я знаю. Но сегодня победил Рико. И точка»

Верхувен, по мнению большинства независимых экспертов по всему миру, выигрывал поединок у Усика по очкам, но в итоге проиграл досрочно в 11-м раунде после остановки рефери на отметке в 2:59.

Сам Нганну не менее спорно в своем дебюте в профессиональном боксе в 2023 году уступил раздельным решением судей Тайсону Фьюри, предварительно отправив «Цыганского короля» в нокдаун.