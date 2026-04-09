Действующий чемпион UFC в легком весе Илия Топурия считает, что его бой с Джастином Гейджи продлится не дольше одного раунда.

«Судя по его стилю ведения боя, по тому, как Джастин дерется в каждом поединке, я думаю, что бой закончится быстро. Он будет похож на бой с Чарльзом Оливейрой, потому что я не вижу в Гейджи того, кто будет вести бой, а потом отступать назад. Джастин из тех, кто предлагает открытый бой, а когда ты так поступаешь, то, на мой взгляд, совершаешь ошибку. Особенно когда ты дерешься с таким техничным бойцом, как я. Да, думаю, в нашем бою будет нокаут в первом раунде»

Гейджи и Топурия подерутся 14 июня на турнире в Белом доме. Для Илии это будет первая защита пояса в легком весе.