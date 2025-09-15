Абель Санчес объяснил, почему Кроуфорду пора завершать карьеру

Именитый тренер боевых искусств считает , что непобежденномупора уходить из бокса после успеха в поединке с

«Для меня логичное решение — это выход на пенсию. Знаете почему? Не потому, что он старый. Потому что чего еще Кроуфорд может добиться?

Что еще он может сделать такого, что сравнится с его победой над "Канело". На арене было 70 000 человек, все были настроены против него. И он провел бой, которого, я думаю, никто не ожидал. Я точно не ожидал такого»

В минувшие выходные Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса единогласным решением судей во втором среднем дивизионе и объединил все 4 титула.

«Бад» стал первым боксером в эпоху четырех поясов, ставшим абсолютным чемпионом мира в трех разных весовых категориях.