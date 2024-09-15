Мераб Двалишвили новый чемпион UFC в легчайшем весе

Мераб Двалишвили Фото: globallookpress.com
Мераб подходил к данному поединку в статусе первого номера рейтинга в категории до 61 кг. Сейчас Двалишвили идет на серии из 11-ти выигранных поединков кряду в UFC.
Всего в активе нового чемпиона 18 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах. Для О’Мэлли проигрыш Мерабу стал первым за 7 поединков в лиге. У Шона 18 побед и 2 поражения в карьере.
Следующим соперником Двалишвили будет второй номер рейтинга Умар Нурмагомедов, победивший в августе на турнире в Абу-Даби единогласным решением судей Кори Сэндхагена.