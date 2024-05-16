Муртазалиев рассчитывает получить следующий бой со Спенсом или Фундорой

Чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии IBF назвал имена двух желаемых соперников для следующего поединка.

«Я хочу драться с именами, которые оставили свой след в истории бокса, такими как Эррол Спенс, который только что поднялся в наш вес, или такими как Себастьян Фундора, у которого два титула чемпиона мира. Так что, если вы спросите меня, то, конечно, я хочу драться с громкими именами. Но в то же время у меня есть команда, и моя команда должна решить, с кем я буду драться следующим. Я 4 года ждал боя за титул. Ранее этого не произошло. Итак, наконец, я подрался за титул и взял его. Но теперь моя цель — объединение всех поясов. Я хочу внести своя имя в историю бокса»

В последнем бою Муртазалиев нокаутировал в 11-м раунде Джека Кулкая и взял титул IBF. В своей карьере россиянин выиграл все 22 поединка на ринге.