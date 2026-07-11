Заключительный четвертьфинал ЧМ-2026 выглядит как заведомо неравная пара: действующие чемпионы мира с Месси во главе против сборной, которая не была на этой стадии аж 72 года. Но у Аргентины плей-офф идёт со скрипом — обе предыдущие победы дались с огромным трудом. Бонус к интриге: назначение судьи уже вызвало споры ещё до стартового свистка.

Лионель Месси globallookpress.com

Где и когда

Матч Аргентина — Швейцария пройдёт на «Эрроухэд» в Канзас-Сити в ночь на воскресенье; начало — 04:00 мск. Победитель в среду, 15 июля, сыграет в полуфинале в Атланте с победителем пары Норвегия — Англия.

Погода, как и везде на этом турнире, добавляет интриги: в Канзас-Сити опасаются и сильных гроз, и жары далеко за тридцать.

Аргентина: чемпион, который едва ползёт

Групповой этап Аргентина прошла как машина. А вот плей-офф превратился в испытание нервов. Дебютанты Кабо-Верде заставили чемпионов свалиться в овертайм — победу принёс автогол в дополнительное время. А в 1/8 против Египта команда Скалони горела 0:2 и вытащила матч тремя голами в последние одиннадцать минут — 3:2. В итоге в иерархии фаворитов Аргентина откатилась на четвёртое место.

При этом статистика внушает: Албиселесте не проигрывает на чемпионатах мира 11 матчей подряд (с Катара-2022) и в каждом из них забивала больше одного мяча — это повторение рекорда Уругвая.

Команду по-прежнему тащит Лионель Месси практически в одиночку. Восемь голов на турнире — он делит первое место в гонке за «Золотую бутсу» с Мбаппе; всего у него рекордный 21 гол в карьере на чемпионатах мира и голы в шести подряд матчах плей-офф — тоже рекорд.

Но есть и тревожная нота: после 120 минут с Кабо-Верде и изнурительного матча с Египтом 39-летний капитан сам признал усталость — а после победы над египтянами не сдержал эмоций, признавшись, как отчаянно хочет, чтобы его последний чемпионат продолжался.

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Швейцария: 72 года спустя

Пожалуй, самая недооценённая команда турнира. Швейцария выиграла группу B без поражений (победы над Канадой и Боснией, ничья с Катаром), затем прошла Алжир 2:0, а в 1/8 выбила Колумбию по пенальти — 4:3 после нулевой ничьей. Решающий удар с точки нанёс Рубен Варгас.

Это первый четвертьфинал швейцарцев с 1954 года — 72 года назад они уступили на этой стадии Австрии на домашнем турнире. В полуфинале страна не была никогда.

Секрет — оборона. Всего три пропущенных гола за пять матчей, а в 1/8 команда 120 минут держала на нуле Колумбию с Луисом Диасом и Хамесом Родригесом.

Остановить Месси предстоит связке Гранита Джаки и Мануэля Аканджи, при поддержке Ремо Фройлера, Нико Эльведи и вратаря Грегора Кобеля. Потеря у швейцарцев одна, но чувствительная: полузащитник «Фрайбурга» Йохан Манзамби, забивший два мяча Боснии, по-прежнему вне игры из-за колена.

Джака перед матчем был предельно честен: «Не уверен, что мы сможем остановить его все 90 минут. Это будет трудно. Но нужно быть умными, компактными, закрывать зоны и не давать ему много пространства. Просто попробуем играть в свою игру».

Внезапно: фактор судьи

Отдельная история, которая кипит ещё до стартового свистка. Матч назначен судить португалец Жоау Пиньейру — с двумя португальскими же ассистентами. В Аргентине назначение встретили настороженно: Пиньейру помнят по полуфиналу Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария», где он не назначил пенальти за игру рукой, а VAR даже не отправил его к монитору.

Фон подогрели и предыдущие матчи. После победы Аргентины над Египтом египетская федерация потребовала от ФИФА расследовать судейство, а тренер Хоссам Хассан заявил, что его команда «пострадала от несправедливости» — речь об отменённом VAR голе. Глава судейского корпуса ФИФА обвинения в предвзятости отверг, а показательно, что и египетский арбитр международной категории Мохамед Адель публично признал отмену гола правильной.

Прогноз

Суперкомпьютер Opta даёт Аргентине 57,1% на победу в основное время, Швейцарии — 18,7% (остальное — овертайм). На бумаге, как пишет AP, трудно вообразить более неравную пару: у Аргентины Месси, Лаутаро, Альварес и три звезды на мяче — у Швейцарии ни одного полуфинала в истории.

Но именно этот турнир учит осторожности. Аргентина уже спотыкалась о Кабо-Верде и Египет — команды куда скромнее швейцарской. Мурат Якин привёз в Канзас-Сити ровно то, что чемпионам противопоказано: организованный низкий блок, дисциплину, Джаку в центре и вратаря, который тащит. Если Швейцария выстоит первые полчаса и дотянет до концовки при нулях — включится сценарий, где всё решает одна ошибка или серия пенальти. А в сериях у швейцарцев только что был удачный опыт.

Ключевой вопрос — хватит ли Месси. Он забивает в каждом матче плей-офф и остаётся лучшим бомбардиром турнира, но сам говорит об усталости, а его 39-летнее тело уже отработало 120 минут в 1/16. Если чемпионы снова свалятся в затяжной вязкий матч, их главный козырь может оказаться и главным риском.

Прогноз автора LiveSport.Ru Никиты Головахина с предлагаемой ставкой за 2.09 читайте здесь.