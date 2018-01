«Голден Стэйт» без Дюранта обыграл «Денвер»

Баскетболистыодержали победу надв матче регулярного чемпионата НБА — 124:114 (37:28, 27:29, 29:24, 31:33).

Наибольший вклад в успех «воинов» внес Стивен Карри, набравший 32 очка. Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 передач. Кевин Дюрант пропустил встречу из-за травмы.

В составе «Наггетс» трипл-дабл оформил Никола Йокич — 22 очка, 12 подборов, 11 передач. Гэри Харрис набрал 22 очка, Трей Лайлз и Джамал Маррей — по 21.

«Голден Стэйт» лидирует в таблице Западной конференции (33 победы, 8 поражений). «Денвер» — на седьмой строке (21-19).

«Кливленд» проиграл в Миннесоте, «Бруклин» уступил «Торонто»

«Сакраменто» на своей площадке проиграл «Сан-Антонио» — 100:107 (25:21, 31:25, 20:27, 24:34). По ходу матча преимущество «Кингз» достигало 14 очков.

Самым результативным игроком в составе победителей стал ЛаМаркус Олдридж, на счету которого 31 очко и 12 подборов. 18 очков набрал Давис Бертанс. У «королей» 22 очка набросал Уилли Коли-Стайн, по 16 набрали Гарретт Темпл и Богдан Богданович.

«Сан-Антонио» идет третьим в таблице Западной конференции (28-14), «Сакраменто» — 12-й (13-26).

«Клипперс» вырвали победу у «Атланты» — 108:107 (32:25, 26:22, 22:30, 28:30).

У «Парусников» лучшими были Лу Уильямс (34 очка) и ДеАндре Джордан (25 + 18 подборов). В составе «Хоукс» выделялись Торин Принс (20) и Деннис Шредер (18).

«Клипперс» занимают девятое место в таблице Западной конференции (18-21), «Атланта» — худшая на «Востоке» (10-30).

