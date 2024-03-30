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    Смогут ли «Бавария» и «Боруссия» выявить сильнейшего?

    «Бавария» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 5.50) и прогноз на футбол, Бундеслига, 30 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Боруссия» Д
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    Томас Мюллер («Бавария»)
    В рамках 27-го тура чемпионата Германии 30 марта пройдет матч «Бавария» — «Боруссия». «Бавария» — «Боруссия» Д: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Марта 2024 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 20:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: баварцы продолжают борьбу за звание чемпиона Германии, хотя и сохранить титул у себя будет крайне сложно.

    По итогам 26 матчей «Бавария» имеет в своем активе 60 пунктов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на десять баллов от лидирующего «Байера».

    Бавария — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

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    На данный момент мюнхенцы забили 78 мячей в ворота соперников, а в свои пропустили 31.

    Последние матчи: в прошлых турах «Бавария» разгромила «Дармштадт» (5:2) и «Майнц» (8:1), а до этого у подопечных Томаса Тухеля была ничья с «Фрайбургом» (2:2).

    Перед этим команда из Мюнхена обыграла «РБ Лейпциг» (2:1), но уступила «Бохуму» (2:3).

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    Между этими играми «Бавария» прошла «Лацио» (0:1, 3:0) в Лиге чемпионов и пробилась в четвертьфинал турнира.

    Не сыграют: из-за различного рода повреждений на поле не выйдут Буна Сарр, Ноэль Асеко, Тарек Бухманн, Кингсли Коман, Габриэль Марушич, Гарри Кейн, Мануэль Нойер и Нуссаир Назрауи.

    Состояние команды: пока что этот сезон складывается для команды не лучшим образом, но его еще можно исправить победами в чемпионате и Лиге чемпионов.

    А вот из Кубка Германии «Бавария» сенсационно вылетела, проиграв третьелиговому «Саарбрюккену» (1:2).

    Зимой мюнхенцы неплохо усилились на трансферном рынке. Из приобретений выделяются Саша Боэ из «Галатасарая», Эрик Дайер из «Тоттенхэма» и Брайан Сарагоса из «Гранады».

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: команда из Дортмунда продолжает борьбу за самые высокие места в текущем сезоне Бундеслиги. Дортмундский коллектив 53 раза поразил ворота соперника и 32 раза пропустил в свои.

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    • В итоге «черно-желтые» сейчас имеют в своем активе 50 очков и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице. «Шмели» на целых 20 пунктов отстают от лидирующего «Байера» и на 10 — от второй «Баварии».

    Последние матчи: в прошлом туре дортмундцы переиграли «Айнтрахт» (3:1), а до этого также победили «Вердер» (2:1) и «Унион» (2:0).

    Перед этим же «Боруссия» уступила «Хоффенхайму» (2:3) и сыграла вничью с «Вольфсбургом» (1:1).

    Также между этими матчами подопечные Эдина Терзича прошли ПСВ (1:1, 2:0) в Лиге чемпионов и вышли в четвертьфинал турнира.

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Самуэль Бамба, Рами Бенсебаини и Себастьян Аллер, а вот дисквалифицирован Марсель Забитцер.

    Состояние команды: главной задачей Дортмунда является попасть в зону Лиги чемпионов, что она и должна сделать.

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    Также «Боруссия» может попробовать пройти подальше в Лиге чемпионов, ведь следующим соперником команды будет «Атлетико».

    Зимой «Боруссия» подписала Джейдона Санчо, Антониса Айдониса, Йена Матсена и Леона Клуссмана, а вот ушли из команды Тома Менье, Хендри Бланк, Юлиан Райхофф и Джованни Рейна.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» сейчас имеет серию из 5 матчей без поражений во всех турнирах

    • «Боруссия» выиграла 4 последних матча во всех турнирах

    • «Бавария» не проигрывает «Боруссии» на протяжении 11 очных матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.50, а победа «Боруссии» — в 6.00.

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.25, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 4.05.

    Прогноз: в последнее время обе команды выглядят хорошо, однако в целом в сезоне они нестабильны и от них можно ожидать всего.

    Несмотря на то, что коллективам нужны победы, думается, что вполне вероятным исходом противостояния является ничья.

    Ставка: ничья за 5.50.

    Прогноз: если говорить о количестве голов, то команды играют достаточно результативно, однако на этот раз могут забить и не так много мячей, поэтому поставим на то, что будет не больше 4 голов.

    Ставка: тотал меньше 4 за 1.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Д с коэффициентом 5.50. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Бавария» и «Боруссия» выявить сильнейшего?
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