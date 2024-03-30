«Наполи» — «Аталанта»: счет матча 0:3, обзор голов

на чужом поле одолела(3:0) в матче 30-го тура итальянской Серии А.

Первый гол гости забили на 26-й минуте. Полузащитник команды Алексей Миранчук получил мяч рядом с воротами соперника и пробил мимо голкипера — 1:0.

На 45-й минуте «Аталанта» удвоила свое преимущество. Нападающий команды Джанлука Скамакка забил гол с передачи все того же Миранчука.

Уже на 88-й минуте полузащитник «Аталанты» Тен Копмейнерс поставил точку в этом матче, забив 3-й гол в этом матче.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Аталанта 0:3 Голы: 0:1 Алексей Миранчук (26'), 0:2 Джанлука Скамакка (45'), 0:3 Теун Коопмейнерс (88') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Мариу Руй, Андре Франк Замбо Ангисса (Джованни Симеоне, 75'), Станислав Лоботка, Хамед Траоре (Пётр Зелиньски, 46'), Маттео Политано (Йеспер Линдстрём, 67'), Виктор Осимхен, Джакомо Распадори (Сириль Нгонж, 46') Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста (Маттео Руджери, 60'), Ханс Хатебур, Зеад Колашинац (Берат Джимсити, 67'), Исак Хин, Джорджио Скальвини (Рафаэл Толой, 71'), Алексей Миранчук, Марио Пашалич (Теун Коопмейнерс, 61'), Мартен де Рон, Джанлука Скамакка (Адемола Лукман, 61') Предупреждения: Виктор Осимхен (38'), Зеад Колашинац (54'), Теун Коопмейнерс (82'), Джованни Ди Лоренцо (84')

После этого матча «Аталанта» занимает 6-е место в таблице Серии А с 50-ю очками в активе. «Наполи» — на 7-й позиции (45 баллов).