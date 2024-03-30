ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов»Крушение амбиций. «Ростов» уничтожил главного конкурента «Зенита»
  • 16:39
    • Гол и ассист Миранчука обеспечили «Аталанте» победу над «Наполи»
  • 16:01
    • «Зенит» не смог обыграть «Крыльев Советов» в матче РПЛ
  • 15:45
    • «Локомотив» вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина
  • 15:35
    • «Сочи» и ЦСКА опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
    Все новости спорта

    Гол и ассист Миранчука обеспечили «Аталанте» победу над «Наполи»

    «Наполи» — «Аталанта»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Наполи
    «Аталанта» на чужом поле одолела «Наполи» (3:0) в матче 30-го тура итальянской Серии А.

    «Аталанта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аталанта»

    Первый гол гости забили на 26-й минуте. Полузащитник команды Алексей Миранчук получил мяч рядом с воротами соперника и пробил мимо голкипера — 1:0.

    На 45-й минуте «Аталанта» удвоила свое преимущество. Нападающий команды Джанлука Скамакка забил гол с передачи все того же Миранчука.

    Уже на 88-й минуте полузащитник «Аталанты» Тен Копмейнерс поставил точку в этом матче, забив 3-й гол в этом матче.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Аталанта 0:3
    Голы: 0:1 Алексей Миранчук (26'), 0:2 Джанлука Скамакка (45'), 0:3 Теун Коопмейнерс (88') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Мариу Руй, Андре Франк Замбо Ангисса (Джованни Симеоне, 75'), Станислав Лоботка, Хамед Траоре (Пётр Зелиньски, 46'), Маттео Политано (Йеспер Линдстрём, 67'), Виктор Осимхен, Джакомо Распадори (Сириль Нгонж, 46') Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста (Маттео Руджери, 60'), Ханс Хатебур, Зеад Колашинац (Берат Джимсити, 67'), Исак Хин, Джорджио Скальвини (Рафаэл Толой, 71'), Алексей Миранчук, Марио Пашалич (Теун Коопмейнерс, 61'), Мартен де Рон, Джанлука Скамакка (Адемола Лукман, 61') Предупреждения: Виктор Осимхен (38'), Зеад Колашинац (54'), Теун Коопмейнерс (82'), Джованни Ди Лоренцо (84')

    После этого матча «Аталанта» занимает 6-е место в таблице Серии А с 50-ю очками в активе. «Наполи» — на 7-й позиции (45 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли ЦСКА с аутсайдером РПЛ?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Спартак» и «Магнитка» вновь сыграют результативно?
  • «Спартак» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Возьмет ли «Спартак» 3 очка в матче с «Уралом»?
  • «Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.35
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Барселона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Коллинз — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры