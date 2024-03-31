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    «Кливленд» добьётся гостевой победы?

    «Денвер» — «Кливленд». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 31 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Кливленд»
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    «Торонто» — «Кливленд»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 31 марта. Начало встречи — в 22:30 мск. «Денвер» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 31 Марта 2024 года

    «Денвер»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» начал сдавать позиции, за два тура «самородки» потеряли лидерство в турнирной таблице. На данный момент «наггетсы» занимают 3 место, одержав 51 победу и потерпев 23 поражения.

    Последние матчи: В последних двух матчах регулярного чемпионата «Денвер» потерпел поражения от «Миннесоты» (98:111) и «Финикса» (97:104).

    Не сыграют: С травмой колена в лазарете «Денвера» находится Влатко Чанчар и Зеке Ннаджи, который травмировал бедро. Под вопросом участие лидера «самородков» Николы Йокича у которого травма спины. Выбыл из игры с травмой лодыжки Джамал Мюррэй.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В последних пяти играх стоит отметить победные игры «Денвера» против «Мемфиса» (128:103), «Портленда» (114:111) и «Нью-Йорка» (113:100).

    «Кливленд»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» занимает 3 место, одержав 45 побед и потерпев 29 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: В рамках минувшего тура команда из штата Огайо добилась победы над «Филадельфией» (117:114). В составе победителей результативностью отметился Джорджес Нианг, который отправил в кольцо соперника 25 очков.

    Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет в предстоящей игре. Выбыли из строя ещё два баскетболиста «Кливленда». Вот их имена: Карис ЛеВерт (травма запястья) и Дин Уэйд (травма колена).

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    Состояние команды: Вернулся в строй команды Донован Митчелл и Макс Струс, у которых была травма колена. Восстановился также Эван Мобли, у которого была травма лодыжки.

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Кливленд» выиграл у «Денвера» со счётом 121:109

    • Проигрышная серия «Денвера» составляет два матча

    • В последних пяти встречах «Кливленд» выиграл два поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. На победу «Кливленда» — 2.69.

    ТБ 212.5 и ТМ 212.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: «Кливленд» в этом сезоне уже обыгравал «Денвер».и во всех поединках «Кавалеристы» переиграли «речников» с преимуществом в 12 очков. Можно сыграть в пользу новой и уверенной победы «Кливленда» в предстоящей игре.

    Ставка: Фора «Кливленда» (+5.5) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: В последнем матче баскетболисты «Денвера» и «Кливленда» забросили друг другу 230 очков. Так что можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 212.5 с коэффициентом 1.83.

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    Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Кливленд» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Кливленд» добьётся гостевой победы?
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