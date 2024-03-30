«Ювентус» сыграет на выезде против «Лацио» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 марта, начало — в 20:00 мск. «Лацио» — «Ювентус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио» занимает девятое место в таблице Серии А, набрав 43 очка в 29 турах.

У римлян пока еще остаются шансы побороться за путевку в Лигу конференций, на большее им уже вряд ли стоит рассчитывать.

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Последние матчи: перед паузой на матчи сборных «Лацио» одержал выездную победу над «Фрозиноне» (3:2).

Но перед этим была болезненная серия поражений из четырех матчей. В начале месяца «лациале» уступили «Баварии» (0:3) в ответной игру и вылетели из Лиги чемпионов.

Не сыграют: Николо Ровелла, Иван Проведель и Лука Пеллегрини.

Состояние команды: «Лацио» как никто другой нуждался в паузе. После серии неудачных результатов в начале месяца команду покинул Маурицио Сарри, хотя руководство не планировало его увольнять. До конца сезона пост главного тренера будет занимать Джованни Мартушьелло.

Все прогнозы на Серию А

Скорее всего, приоритетом для «Лацио» станет Кубок Италии. Так совпало, что в полуфинале его соперником будет «Ювентус». И этот матч состоится уже в первых числах апреля.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» находится на третьей строчке, имея в своем активе 59 очков.

Туринский клуб опережает «Рому», которая занимает пятое место, на восемь очков.

Последние матчи: две недели назад «Ювентус» не смог выиграть на своем поле у «Дженоа», этот матч завершился вничью 0:0.

Более того, март «бьянконери» начали с поражения от «Наполи», после чего разошлись миром с «Аталантой».

Не сыграют: Аркадиуш Милик, Карлос Алькарас и Душан Влахович (дисквалифицирован).

Состояние команды: вопреки ожиданиям, «Юве» слабо проводит вторую половину сезона. Все-таки футбол Массимилиано Аллегри это явно не то, в чем нуждается один из главных клубов Италии.

«Ювенус» одержал лишь три победы в десяти предыдущих матчах. Ничьи с «Эмполи» и «Вероной», а также поражение от «Удинезе» стали жирным намеком на то, что команда Аллегри снова не готова к борьбе за Скудетто.

Статистика для ставок

«Лацио» забил лишь 14 мячей в 14-ти домашних матчах Серии А, но и пропустил при этом лишь 12

«Ювентус» проиграл три из 14 гостевых матчей в чемпионате Италии и пропустил только 13 мячей

Половина из восьми предыдущих матчей «Ювентуса» завершились вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Лацио» в этом матче можно поставить за 3.02, ничью букмекеры предлагают за 3.18, а победу «Ювентуса» — за 2.47.

Прогноз: скорее всего, это будет скучная репетиция перед встречей «Юве» и «Лацио» в полуфинале Кубка Италии. А в этом матче обе команды, скорее всего, будут довольны и ничейным результатом.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.18.

Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 1.97.