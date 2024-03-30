«Лацио»
Турнирное положение: «Лацио» занимает девятое место в таблице Серии А, набрав 43 очка в 29 турах.
У римлян пока еще остаются шансы побороться за путевку в Лигу конференций, на большее им уже вряд ли стоит рассчитывать.
Лацио — Ювентус: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: перед паузой на матчи сборных «Лацио» одержал выездную победу над «Фрозиноне» (3:2).
Но перед этим была болезненная серия поражений из четырех матчей. В начале месяца «лациале» уступили «Баварии» (0:3) в ответной игру и вылетели из Лиги чемпионов.
Не сыграют: Николо Ровелла, Иван Проведель и Лука Пеллегрини.
Состояние команды: «Лацио» как никто другой нуждался в паузе. После серии неудачных результатов в начале месяца команду покинул Маурицио Сарри, хотя руководство не планировало его увольнять. До конца сезона пост главного тренера будет занимать Джованни Мартушьелло.
Скорее всего, приоритетом для «Лацио» станет Кубок Италии. Так совпало, что в полуфинале его соперником будет «Ювентус». И этот матч состоится уже в первых числах апреля.
«Ювентус»
Турнирное положение: «Ювентус» находится на третьей строчке, имея в своем активе 59 очков.
Туринский клуб опережает «Рому», которая занимает пятое место, на восемь очков.
Последние матчи: две недели назад «Ювентус» не смог выиграть на своем поле у «Дженоа», этот матч завершился вничью 0:0.
Более того, март «бьянконери» начали с поражения от «Наполи», после чего разошлись миром с «Аталантой».
Не сыграют: Аркадиуш Милик, Карлос Алькарас и Душан Влахович (дисквалифицирован).
Состояние команды: вопреки ожиданиям, «Юве» слабо проводит вторую половину сезона. Все-таки футбол Массимилиано Аллегри это явно не то, в чем нуждается один из главных клубов Италии.
«Ювенус» одержал лишь три победы в десяти предыдущих матчах. Ничьи с «Эмполи» и «Вероной», а также поражение от «Удинезе» стали жирным намеком на то, что команда Аллегри снова не готова к борьбе за Скудетто.
Статистика для ставок
- «Лацио» забил лишь 14 мячей в 14-ти домашних матчах Серии А, но и пропустил при этом лишь 12
- «Ювентус» проиграл три из 14 гостевых матчей в чемпионате Италии и пропустил только 13 мячей
- Половина из восьми предыдущих матчей «Ювентуса» завершились вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Лацио» в этом матче можно поставить за 3.02, ничью букмекеры предлагают за 3.18, а победу «Ювентуса» — за 2.47.
Прогноз: скорее всего, это будет скучная репетиция перед встречей «Юве» и «Лацио» в полуфинале Кубка Италии. А в этом матче обе команды, скорее всего, будут довольны и ничейным результатом.
- 1.85Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Лилль — Ланс: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.85Бристоль Сити — Лестер: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Рекомендуемая ставка: ничья за 3.18.
Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 1.97.