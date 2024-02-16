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    «Голден Стэйт» выиграл у «Юты», «Милуоки» уступил «Мемфису»

    Баскетбол НБА Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Юта Джаз Голден Стэйт Уорриорз Портленд Трэйл Блэйзерс Миннесота Тимбервулвз
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    «Голден Стэйт» одержал выездную победу над «Ютой» со счетом 140:137 (36:39, 48:32, 36:31, 20:35).

    Лидер «Уорриорз» Стефен Карри оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 передач. Еще 35 очков гостям принес Клэй Томпсон.

    У «Юты» одним из лучших был Коллин Секстон, в активе которого 35 очков и 9 передач.

    «Голден Стэйт» выиграл шесть из семи последних матчей. «Юта» потерпела четвертое поражение подряд.

    «Мемфис» выиграл на своей площадке у «Милуоки» — 113:110 (29:26, 28:31, 37:28, 19:25).

    У хозяев по 27 очков набрали Заир Уильямс и Джи Джи Джексон. Винс Уильямс оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов.

    Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо к 35 очкам добавил 12 передач.

    «Мемфис» выиграл второй матч подряд после серии из девяти поражений.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Мемфис» — «Милуоки» 113:110 (29:26, 28:31, 37:28, 19:25)

    «Юта» — «Голден Стэйт» 137:140 (39:36, 32:48, 31:36, 35:20)

    «Портленд» — «Миннесота» 91:128 (14:44, 37:22, 25:33, 15:29)

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