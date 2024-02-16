«Голден Стэйт» выиграл у «Юты», «Милуоки» уступил «Мемфису»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате

«Голден Стэйт» одержал выездную победу над «Ютой» со счетом 140:137 (36:39, 48:32, 36:31, 20:35).

Лидер «Уорриорз» Стефен Карри оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 передач. Еще 35 очков гостям принес Клэй Томпсон.

У «Юты» одним из лучших был Коллин Секстон, в активе которого 35 очков и 9 передач.

«Голден Стэйт» выиграл шесть из семи последних матчей. «Юта» потерпела четвертое поражение подряд.

«Мемфис» выиграл на своей площадке у «Милуоки» — 113:110 (29:26, 28:31, 37:28, 19:25).

У хозяев по 27 очков набрали Заир Уильямс и Джи Джи Джексон. Винс Уильямс оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов.

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо к 35 очкам добавил 12 передач.

«Мемфис» выиграл второй матч подряд после серии из девяти поражений.

НБА. Результаты игрового дня

«Мемфис» — «Милуоки» 113:110 (29:26, 28:31, 37:28, 19:25)

«Юта» — «Голден Стэйт» 137:140 (39:36, 32:48, 31:36, 35:20)

«Портленд» — «Миннесота» 91:128 (14:44, 37:22, 25:33, 15:29)