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    Рыбакина снова проиграет в финале турнира в Майами?

    Коллинз — Рыбакина. Ставка (к. 2.62) и прогноз на финал турнира в Майами 30 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коллинз — Рыбакина
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    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против американки Даниэль Коллинз в финале турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 30 марта, начало — в 19:30 мск. Коллинз — Рыбакина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Коллинз

    Даниэль впервые дошла до финала на «тысячнике», и так получилось, что она сделала это в своем последнем сезоне.

    На старте турнира американка одержала волевую победу над Бернардой Перой, после чего до сих пор не проиграла ни сета.

    В полуфинале 53-я ракетка разгромила Екатерину Александрову — 6:3, 6:2. Россиянка перед этим обыграла Игу Свентек и Джессику Пегулу, но агрессивный теннис Коллинз стал для нее серьезной проблемой.

    Также стоит отметить уверенную победу Даниэль над француженкой Каролин Гарсия — 6:3, 6:2.

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    Коллинз четвертый раз в карьере дошла до финала. Ранее она выиграла два титула на турнирах категории WTA 250 и 500.

    Рыбакина

    Елена второй год подряд дошла в Майами до финала. На этот раз путь получился тяжелейшим, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что она уже отдала 69 геймов — это антирекорд для финалистки в истории турнира.

    В четырех случаях из пяти Рыбакина дожала соперниц только в третьем сете.

    Но здесь надо учитывать, что она приехала сюда не в оптимальном состоянии из-за недавних проблем со здоровьем.

    В полуфинале Рыбакина одержала победу над Викторией Азаренко — 6:4, 0:6, 7:6. В решающем сете она не подала на матч при счете 5:4, но потом уверенно сыграла на тай-брейке.

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    Не менее энергозатратным получился и матч протв Марии Саккари, продолжавшийся почти три часа, — 7:5, 6:7, 6:4.

    Ранее в этом году Рыбакина выиграла два титула — в Брисбене и Абу-Даби. На «тысячнике» в Дохе она проиграла в решающем матче Иге Свентек.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коллинз в этом матче можно поставить за 2.62, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.61.

    Прогноз: Елена выиграла три из четырех предыдущих матчей против американки. В начале февраля теннисистка из Казахстана остановила Даниэль во втором круге турнира в Абу-Даби — 4:6, 6:3, 6:3.

    Это всё очень интересно, но сейчас нет никаких гарантий, что Рыбакиной хватит энергии на матч против Коллинз, которая потратила значительно меньше сил на пути к финалу. Ну и самое главное — американка очень мощно играет на этой неделе. Здесь действительно есть смысл рискнуть.

    Рекомендуемая ставка: победа Коллинз за 2.62.

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    Ставка и прогноз на матч Коллинз — Рыбакина с коэффициентом 2.62. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на теннис. Рыбакина снова проиграет в финале турнира в Майами?
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