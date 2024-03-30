Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против американки Даниэль Коллинз в финале турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 30 марта, начало — в 19:30 мск. Коллинз — Рыбакина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Коллинз

Даниэль впервые дошла до финала на «тысячнике», и так получилось, что она сделала это в своем последнем сезоне.

На старте турнира американка одержала волевую победу над Бернардой Перой, после чего до сих пор не проиграла ни сета.

В полуфинале 53-я ракетка разгромила Екатерину Александрову — 6:3, 6:2. Россиянка перед этим обыграла Игу Свентек и Джессику Пегулу, но агрессивный теннис Коллинз стал для нее серьезной проблемой.

Также стоит отметить уверенную победу Даниэль над француженкой Каролин Гарсия — 6:3, 6:2.

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Коллинз четвертый раз в карьере дошла до финала. Ранее она выиграла два титула на турнирах категории WTA 250 и 500.

Рыбакина

Елена второй год подряд дошла в Майами до финала. На этот раз путь получился тяжелейшим, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что она уже отдала 69 геймов — это антирекорд для финалистки в истории турнира.

В четырех случаях из пяти Рыбакина дожала соперниц только в третьем сете.

Но здесь надо учитывать, что она приехала сюда не в оптимальном состоянии из-за недавних проблем со здоровьем.

В полуфинале Рыбакина одержала победу над Викторией Азаренко — 6:4, 0:6, 7:6. В решающем сете она не подала на матч при счете 5:4, но потом уверенно сыграла на тай-брейке.

Не менее энергозатратным получился и матч протв Марии Саккари, продолжавшийся почти три часа, — 7:5, 6:7, 6:4.

Ранее в этом году Рыбакина выиграла два титула — в Брисбене и Абу-Даби. На «тысячнике» в Дохе она проиграла в решающем матче Иге Свентек.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коллинз в этом матче можно поставить за 2.62, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: Елена выиграла три из четырех предыдущих матчей против американки. В начале февраля теннисистка из Казахстана остановила Даниэль во втором круге турнира в Абу-Даби — 4:6, 6:3, 6:3.

Это всё очень интересно, но сейчас нет никаких гарантий, что Рыбакиной хватит энергии на матч против Коллинз, которая потратила значительно меньше сил на пути к финалу. Ну и самое главное — американка очень мощно играет на этой неделе. Здесь действительно есть смысл рискнуть.

Рекомендуемая ставка: победа Коллинз за 2.62.