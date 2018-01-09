«Кливленд» проиграл в Миннесоте, «Бруклин» уступил «Торонто»

На фото: «Кливленд» проиграл в Миннесоте nba.com

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 127:99 (32:18, 37:24, 33:25, 25:32).

Самым результативным игроком в составе «Тимбервулвз» стал Эндрю Уиггинс, набравший 25 очков. Джимми Батлер добавил в копилку 21 очко, по дабл-даблу оформили Карл-Энтони Таунс (19 + 12 подборов) и Тадж Гибсон (16 + 13 подборов).

У «Кавальерс» 22 очка набрал Джефф Грин, 19 — Кайл Корвер. Леброн Джеймс, Айзея Томас и Кевин Лав на троих набросали 22 очка.

«Миннесота» занимает четвертое место в таблице Западной конференции (26 побед, 16 поражений), «Кливленд» — третий на «Востоке» (26-14).

«Бруклин» в овертайме проиграл «Торонто» — 113:114 OT (19:26, 25:19, 27:33, 36:29, 6:7).

Героем встречи стал ДеМар ДеРозан, набравший 35 очков. По дабл-даблу оформили Йонас Валанчюнас (21 + 13 подборов), Кайл Лоури (18 + 11 передач) и Серж Ибака (11 + 12 подборов).

У «Нетс» 31 очко заработал Спенсер Динуидди, 20 очков у Аллена Краббе. Рондэй Холлис-Джефферсон оформил дабл-дабл из 14 очков и 17 подборов. Российский центровой Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.

«Торонто» идет вторым в таблице Восточной конференции (28-10), «Бруклин» — 12-й (15-25).

Другие результаты:

«Индиана» – «Милуоки» — 109:96 (37:16, 27:22, 24:27, 21:31)

«Нью-Орлеан» – «Детройт» — 112:109 (38:34, 22:22, 27:28, 26:25)

«Чикаго» – «Хьюстон» — 107:116 (22:35, 33:25, 21:27, 31:29)

«Рэпторс» дожали «Нетс» в овертайме