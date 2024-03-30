ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов»Крушение амбиций. «Ростов» уничтожил главного конкурента «Зенита»
  • 16:01
    • «Зенит» не смог обыграть «Крыльев Советов» в матче РПЛ
  • 15:45
    • «Локомотив» вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина
  • 15:35
    • «Сочи» и ЦСКА опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
    Все новости спорта

    «Зенит» не смог обыграть «Крыльев Советов» в матче РПЛ

    «Крылья Советов» — «Зенит»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Крылья Советов
    «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

    «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит»

    Уже на 1-й минуте нападающий «Крыльев» Владислав Шитов открыл счет в матче. На 23-й минуте «Зениту» удалось сравнять счет благодаря голу нападающего команды Артура.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Зенит 1:1
    Голы: 1:0 Владислав Шитов (1'), 1:1 Артур (23') Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Никита Салтыков, Владислав Шитов, Амар Рахманович, Orozco F. Зенит: Денис Адамов, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Артур, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра, Nino Предупреждения: Амар Рахманович (59'), Максим Витюгов (67'), Nino (82')

    После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе. «Крылья Советов» — на 7-й позиции (30 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» всухую обыграет «Крылья Советов»?!
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Справится ли ЦСКА с аутсайдером РПЛ?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Спартак» и «Магнитка» вновь сыграют результативно?
  • «Спартак» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.35
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Барселона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Коллинз — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры