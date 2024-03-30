«Крылья Советов» — «Зенит»: счет матча 1:1, обзор голов

Уже на 1-й минуте нападающий «Крыльев» Владислав Шитов открыл счет в матче. На 23-й минуте «Зениту» удалось сравнять счет благодаря голу нападающего команды Артура.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Крылья Советов — Зенит 1:1
Голы: 1:0 Владислав Шитов (1'), 1:1 Артур (23') Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Никита Салтыков, Владислав Шитов, Амар Рахманович, Orozco F. Зенит: Денис Адамов, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Артур, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра, Nino Предупреждения: Амар Рахманович (59'), Максим Витюгов (67'), Nino (82')
После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе. «Крылья Советов» — на 7-й позиции (30 баллов).