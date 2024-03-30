«Барселона»
Турнирное положение: каталонцы сейчас идут на втором месте в таблице Примеры с 64 очками. До лидера «Реала» расстояние составляет восемь баллов.
Последние матчи: в 29-м туре на выезде был разгромлен «Атлетико» со счетом 3:0. В первом тайме счет открыл Жоао Феликс, после перерыва добили «матрасников» Роберт Левандовский и Фермин Лопес.
Барселона — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров
Ранее «Барселона» выбила «Наполи» из плей-офф Лиги чемпионов, обыграла «Мальорку» (1:0) и сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1).
Не сыграют: под вопросом участие Левандовского, Араухо, травмированы Кристенсен, Де Йонг, Педри, давно не играет Бальде.
Состояние команды: под конец сезона «Барселона» находится в отличной форме, закрепилась на втором месте, давно не проигрывает, а сам Хави даже в сложных условиях дает результат.
«Лас-Пальмас»
Турнирное положение: сейчас «Лас-Пальмас» располагается на 11-м месте в таблице испанской Ла Лиги с 37 очками. При благоприятных раскаладах команда еще может включиться в борьбу за еврокубки.
Последние матчи: в 29-м туре подопечные Гарсии Пимьенты неожиданно уступили главному аутсайдеру «Альмерии» со счетом 0:1. Пропустив в начале встречи, «Лас-Пальмас» имел затем подавляющее преимущество на поле, но так и не смог поразить ворота соперника.
Ранее было поражение от «Атлетика» (0:2) и ничья с «Хетафе» (3:3).
Не сыграют: травмирован защитник Юлиан Араухо.
Состояние команды: в последнее время результаты «Лас-Пальмаса» немного ухудшились, команда в пяти последних турах смогла набрать всего лишь два очка. Возможно, перерыв на матчи сборных пойдет клубу на пользу.
Статистика для ставок
- В первом круге «Лас-Пальмас» дома уступил со счетом 1:2
- В прошлом сезоне «Барселона» дома выиграла 3:0, а в гостях завершила встречу 1:1
- «Барселона» не проигрывает уже восемь туров в чемпионате. «Лас-Пальмас» не знает побед в пяти последних играх
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Барселоны» дают 1,29, а на «Лас-Пальмас» — 10,5. Ничья оценивается букмекерами в 6,40.
Тотал меньше 3,5 можно забрать за 1,69, а тотал больше 3,5 за 2,25.
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Прогноз: перед этим матчем у «Барселоны» много потерь впереди, плюс был перерыв на матчи сборных и нужно время, чтобы перестроиться на клубный футбол. Из «Лас-Пальмаса» мало кто уезжал, поэтому ему будет проще.
Ставка: победа «Лас-Пальмаса» с форой плюс 1,5 за 2,08.
Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что разгрома не будет.
Ставка: победа «Лас-Пальмаса» с форой плюс 1 за 3,0.