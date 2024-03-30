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    «Лас-Пальмас» окажет сопротивление

    «Барселона» — «Лас-Пальмас». Ставка (к. 2,08) и прогноз на чемпионат Испании 30 марта 2024 года

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    Ламин Ямаль и Фермин Лопес
    «Барселона» — «Лас-Пальмас». Матч пройдет в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги, начало — 23:00 (мск) «Барселона» — «Лас-Пальмас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Марта 2024 года
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    «Барселона»

    Турнирное положение: каталонцы сейчас идут на втором месте в таблице Примеры с 64 очками. До лидера «Реала» расстояние составляет восемь баллов.

    Последние матчи: в 29-м туре на выезде был разгромлен «Атлетико» со счетом 3:0. В первом тайме счет открыл Жоао Феликс, после перерыва добили «матрасников» Роберт Левандовский и Фермин Лопес.

    Барселона — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров

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    Ранее «Барселона» выбила «Наполи» из плей-офф Лиги чемпионов, обыграла «Мальорку» (1:0) и сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1).

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    • Не сыграют: под вопросом участие Левандовского, Араухо, травмированы Кристенсен, Де Йонг, Педри, давно не играет Бальде.

    Состояние команды: под конец сезона «Барселона» находится в отличной форме, закрепилась на втором месте, давно не проигрывает, а сам Хави даже в сложных условиях дает результат.

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: сейчас «Лас-Пальмас» располагается на 11-м месте в таблице испанской Ла Лиги с 37 очками. При благоприятных раскаладах команда еще может включиться в борьбу за еврокубки.

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    • Последние матчи: в 29-м туре подопечные Гарсии Пимьенты неожиданно уступили главному аутсайдеру «Альмерии» со счетом 0:1. Пропустив в начале встречи, «Лас-Пальмас» имел затем подавляющее преимущество на поле, но так и не смог поразить ворота соперника.

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    Ранее было поражение от «Атлетика» (0:2) и ничья с «Хетафе» (3:3).

    Не сыграют: травмирован защитник Юлиан Араухо.

    Состояние команды: в последнее время результаты «Лас-Пальмаса» немного ухудшились, команда в пяти последних турах смогла набрать всего лишь два очка. Возможно, перерыв на матчи сборных пойдет клубу на пользу.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Лас-Пальмас» дома уступил со счетом 1:2

    • В прошлом сезоне «Барселона» дома выиграла 3:0, а в гостях завершила встречу 1:1

    • «Барселона» не проигрывает уже восемь туров в чемпионате. «Лас-Пальмас» не знает побед в пяти последних играх

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Барселоны» дают 1,29, а на «Лас-Пальмас» — 10,5. Ничья оценивается букмекерами в 6,40.

    Тотал меньше 3,5 можно забрать за 1,69, а тотал больше 3,5 за 2,25.

    Прогноз: перед этим матчем у «Барселоны» много потерь впереди, плюс был перерыв на матчи сборных и нужно время, чтобы перестроиться на клубный футбол. Из «Лас-Пальмаса» мало кто уезжал, поэтому ему будет проще.

    Ставка: победа «Лас-Пальмаса» с форой плюс 1,5 за 2,08.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что разгрома не будет.

    Ставка: победа «Лас-Пальмаса» с форой плюс 1 за 3,0.

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    Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» с коэффициентом 3.00. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. «Лас-Пальмас» окажет сопротивление
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