«Барселона» — «Лас-Пальмас». Матч пройдет в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги, начало — 23:00 (мск) «Барселона» — «Лас-Пальмас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: каталонцы сейчас идут на втором месте в таблице Примеры с 64 очками. До лидера «Реала» расстояние составляет восемь баллов.

Последние матчи: в 29-м туре на выезде был разгромлен «Атлетико» со счетом 3:0. В первом тайме счет открыл Жоао Феликс, после перерыва добили «матрасников» Роберт Левандовский и Фермин Лопес.

Барселона — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.276.1010.00Бонус$9500

Ранее «Барселона» выбила «Наполи» из плей-офф Лиги чемпионов, обыграла «Мальорку» (1:0) и сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1).

Не сыграют: под вопросом участие Левандовского, Араухо, травмированы Кристенсен, Де Йонг, Педри, давно не играет Бальде.

Состояние команды: под конец сезона «Барселона» находится в отличной форме, закрепилась на втором месте, давно не проигрывает, а сам Хави даже в сложных условиях дает результат.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: сейчас «Лас-Пальмас» располагается на 11-м месте в таблице испанской Ла Лиги с 37 очками. При благоприятных раскаладах команда еще может включиться в борьбу за еврокубки.

Последние матчи: в 29-м туре подопечные Гарсии Пимьенты неожиданно уступили главному аутсайдеру «Альмерии» со счетом 0:1. Пропустив в начале встречи, «Лас-Пальмас» имел затем подавляющее преимущество на поле, но так и не смог поразить ворота соперника.

Ранее было поражение от «Атлетика» (0:2) и ничья с «Хетафе» (3:3).

Не сыграют: травмирован защитник Юлиан Араухо.

Состояние команды: в последнее время результаты «Лас-Пальмаса» немного ухудшились, команда в пяти последних турах смогла набрать всего лишь два очка. Возможно, перерыв на матчи сборных пойдет клубу на пользу.

Статистика для ставок

В первом круге «Лас-Пальмас» дома уступил со счетом 1:2

В прошлом сезоне «Барселона» дома выиграла 3:0, а в гостях завершила встречу 1:1

«Барселона» не проигрывает уже восемь туров в чемпионате. «Лас-Пальмас» не знает побед в пяти последних играх

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Барселоны» дают 1,29, а на «Лас-Пальмас» — 10,5. Ничья оценивается букмекерами в 6,40.

Тотал меньше 3,5 можно забрать за 1,69, а тотал больше 3,5 за 2,25.

Прогноз: перед этим матчем у «Барселоны» много потерь впереди, плюс был перерыв на матчи сборных и нужно время, чтобы перестроиться на клубный футбол. Из «Лас-Пальмаса» мало кто уезжал, поэтому ему будет проще.

Ставка: победа «Лас-Пальмаса» с форой плюс 1,5 за 2,08.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что разгрома не будет.

Ставка: победа «Лас-Пальмаса» с форой плюс 1 за 3,0.