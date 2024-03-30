«Спартак» — «Урал»: прогноз, составы, коэффициенты

Тео Бонгонда («Спартак») Фото: globallookpress.com
«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Зиньковский, Бонгонда, Соболев.
Запасные: Селихов, Свинов, Чернов, Джикия, Классен, Тавареш, Рябчук, Умяров, Денисов, Мартинс, Медина, Угальде.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Мишкич, Сиссе, Кики, Ионов, Ишков, Каштанов.
Запасные: Мамин, Щербицкий, Мамин, Бевеев, Эмерсон, Газинский, Аюпов, Сунгатулин, Дмитриев, Бикфалви, Влут.
Матч между этими командами стартует 30-го марта в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.