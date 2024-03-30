2-й таймБайер — ХоффенхаймОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Байер»«Байер» — «Хоффенхайм». Онлайн
  • 18:33
    • ЦСКА упустил победу в матче с «Сочи»
  • 18:17
    • «Спартак» — «Урал»: стартовые составы команд
  • 17:49
    • «Ньюкасл» в зрелищном матче вырвал победу у «Вест Хэма»
  • 16:39
    • Гол и ассист Миранчука обеспечили «Аталанте» победу над «Наполи»
  • 16:01
    • «Зенит» не смог обыграть «Крыльев Советов» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    «Спартак» — «Урал»: стартовые составы команд

    «Спартак» — «Урал»: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Урал
    «Спартак» и «Урал» объявили стартовые составы перед матчем 22-го тура РПЛ.

    Тео Бонгонда («Спартак»)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тео Бонгонда («Спартак»)

    «Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Зиньковский, Бонгонда, Соболев.

    Запасные: Селихов, Свинов, Чернов, Джикия, Классен, Тавареш, Рябчук, Умяров, Денисов, Мартинс, Медина, Угальде.

    «Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Мишкич, Сиссе, Кики, Ионов, Ишков, Каштанов.

    Запасные: Мамин, Щербицкий, Мамин, Бевеев, Эмерсон, Газинский, Аюпов, Сунгатулин, Дмитриев, Бикфалви, Влут.

    Матч между этими командами стартует 30-го марта в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Спартак» 3 очка в матче с «Уралом»?
  • «Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Лас-Пальмас» окажет сопротивление
  • «Барселона» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Ювентус» проиграет на поле «Лацио»?
  • «Лацио» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.35
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Барселона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Коллинз — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры