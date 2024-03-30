«Тоттенхэм» — «Лутон Таун»
Футбол. Чемпионат Англии
«Тоттенхэм» находится на пятой строчке и по-прежнему сохраняет отличные шансы на выход в Лигу чемпионов.
При этом «шпоры» могли ворваться в топ-4 еще две недели назад, но вместо этого с треском проиграли «Фулхэму» (0:3).
Поражение действительно получилось болезненным, но это все равно не повод для критики. Это был один из немногих матчей «Тоттенхэма» в текущей кампании, где он действительно ничего не показал.
Безвыигрышная серия «Лутона» составляет уже восемь матчей. На этом отрезке команда Роба Эдвардса потерпела пять поражений и трижды сыграла вничью.
При этом уже все убедились, что «Лутон» умееет удивлять, но в данном случае мы все равно склоняемся к тому, что фаворит наберет три очка в предстоящем матче. У гостей все-таки не самая надежная оборона — в 29-ти матчах они пропустили 60 мячей.
Ставка: победа «Тоттенхэма» + тотал больше 2,5 за 1.43.
«Барселона» — «Лас-Пальмас»
Футбол. Чемпионат Испании
Если бы Хави заранее знал, как команда отреагирует на его заявление об уходе после завершения сезона, он бы наверняка сделал это еще раньше.
С тех пор, как в конце февраля Хави внезапно объявил, что в конце сезона покинет пост главного тренера «Барсы», сине-гранатовые не потерпели ни одного поражения.
В десяти матчах на этом отрезке каталонский клуб одержал семь побед и три раза сыграл вничью.
Самое интересное, что «Барселона» демонстрировала отличный футбол и добивалась результата, даже несмотря на кадровые проблемы.
Ну и не так давно президент «Барсы» Жоан Лапорта признался, что будет уговаривать Хави остаться, потому что команда буквально бьется за него, и это видно невооруженным глазом.
В общем, вряд ли упертый «Лас-Пальмас» остановит столь уверенную «Барселону».
Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 1,5 за 1.42.
«Лион» — «Реймс»
Футбол. Чемпионат Франции
Еще несколько месяцев назад у «Лиона» были серьезные проблемы, клуб оказался рядом с зоной вылета, но с тех пор ситуация заметно улучшилась.
«Лион» выиграл шесть из семи предыдущих матчей в Лиге 1, благодаря чему поднялся в турнирной таблице на десятую строчку.
Про еврокубки уже, наверное, не стоит мечтать, но при этом очевидно, что команда Пьера Сажа обезопасила себя от нервной борьбы за выживание.
На этот отрезке у «Лиона» был лишь один неудачный матч — в начале марта семикратный чемпион Франции проиграл на своем поле «Лансу» со счетом 0:3. После этого были гостевые победы над «Лорьяном» и «Тулузой».
«Реймс» перед паузой на матчи сборных отобрал очки у «Пари Сен-Жермен» (2:2), причем в столице Франции. Кроме того, пару месяцев назад команда 31-летнего Вилла Стилла одержала выездную победу над «Монако».
Несмотря на то, что «Лион» пришел в себя, не факт, что ему удастся обыграть гостей из Реймса. Здесь есть смысл сделать ставку на голы.
Ставка: обе команды забьют за 1.65.
Общий коэффициент — 3.35.