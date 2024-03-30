В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Тоттенхэм» — «Лутон Таун»

Футбол. Чемпионат Англии

«Тоттенхэм» находится на пятой строчке и по-прежнему сохраняет отличные шансы на выход в Лигу чемпионов.

При этом «шпоры» могли ворваться в топ-4 еще две недели назад, но вместо этого с треском проиграли «Фулхэму» (0:3).

Поражение действительно получилось болезненным, но это все равно не повод для критики. Это был один из немногих матчей «Тоттенхэма» в текущей кампании, где он действительно ничего не показал.

Безвыигрышная серия «Лутона» составляет уже восемь матчей. На этом отрезке команда Роба Эдвардса потерпела пять поражений и трижды сыграла вничью.

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При этом уже все убедились, что «Лутон» умееет удивлять, но в данном случае мы все равно склоняемся к тому, что фаворит наберет три очка в предстоящем матче. У гостей все-таки не самая надежная оборона — в 29-ти матчах они пропустили 60 мячей.

Ставка: победа «Тоттенхэма» + тотал больше 2,5 за 1.43.

«Барселона» — «Лас-Пальмас»

Футбол. Чемпионат Испании

Если бы Хави заранее знал, как команда отреагирует на его заявление об уходе после завершения сезона, он бы наверняка сделал это еще раньше.

С тех пор, как в конце февраля Хави внезапно объявил, что в конце сезона покинет пост главного тренера «Барсы», сине-гранатовые не потерпели ни одного поражения.

В десяти матчах на этом отрезке каталонский клуб одержал семь побед и три раза сыграл вничью.

Самое интересное, что «Барселона» демонстрировала отличный футбол и добивалась результата, даже несмотря на кадровые проблемы.

Ну и не так давно президент «Барсы» Жоан Лапорта признался, что будет уговаривать Хави остаться, потому что команда буквально бьется за него, и это видно невооруженным глазом.

В общем, вряд ли упертый «Лас-Пальмас» остановит столь уверенную «Барселону».

Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 1,5 за 1.42.

«Лион» — «Реймс»

Футбол. Чемпионат Франции

Еще несколько месяцев назад у «Лиона» были серьезные проблемы, клуб оказался рядом с зоной вылета, но с тех пор ситуация заметно улучшилась.

«Лион» выиграл шесть из семи предыдущих матчей в Лиге 1, благодаря чему поднялся в турнирной таблице на десятую строчку.

Про еврокубки уже, наверное, не стоит мечтать, но при этом очевидно, что команда Пьера Сажа обезопасила себя от нервной борьбы за выживание.

На этот отрезке у «Лиона» был лишь один неудачный матч — в начале марта семикратный чемпион Франции проиграл на своем поле «Лансу» со счетом 0:3. После этого были гостевые победы над «Лорьяном» и «Тулузой».

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«Реймс» перед паузой на матчи сборных отобрал очки у «Пари Сен-Жермен» (2:2), причем в столице Франции. Кроме того, пару месяцев назад команда 31-летнего Вилла Стилла одержала выездную победу над «Монако».

Несмотря на то, что «Лион» пришел в себя, не факт, что ему удастся обыграть гостей из Реймса. Здесь есть смысл сделать ставку на голы.

Ставка: обе команды забьют за 1.65.

Общий коэффициент — 3.35.