«Фиорентина» — «Милан». Матч пройдет в рамках 30-го тура итальянской Серии А 30 марта, начало — 22:45 (мск) «Фиорентина» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фиорентина»

Турнирное положение: после 29-ти туров «фиалки» располагаются на восьмом месте в таблице итальянской Серии А с 43 очками и продолжают претендовать на зону еврокубков.

Последние матчи: в предыдущем туре игра против «Аталанты» не состоялась из-за недомогания одного из руководителей клуба.

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Ранее «Фиорентина» сыграла на своем поле с «Ромой» (2:2), упустив победу в добавленное время, и была ничья на выезде с «Торино» (0:0).

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: дисквалифицирован основной полузащитник Бонавентура.

Состояние команды: в конце сезона «Фиорентину», скорее всего, покинет главный тренер Винченцо Итальяно, которому вероятно предстоит переход в более титулованный клуб.

Но это пока не сказывается на настроении внутри коллектива. Весь сезон «фиалки» выглядят очень неровно, чередуя яркие и бледные матчи.

«Милан»

Турнирное положение: сейчас команда Стефано Пиоли поднялась на второе место в таблице Серии А с 62 очками. До лидера «Интера» «Милан» вряд ли дотянется, но второе место ему сохранить вполне по силам.

Последние матчи: в предыдущей игре «россонери» на выезде победили со счетом 3:1.

«Милан» забил первый мяч в конце тайма, а после перерыва спокойно довел игру до победы. Забивали Тео Эрнандес, Кристиан Пулишич и Саму Чуквуэзе, для нигерийца это первый гол в Серии А.

Не сыграют: из-за дисквалифицикации игру пропускает Тео Эрнандес, это огромная потеря. Также травмированы Калюлю, Кьер и Побега, но они не игроки основы.

Состояние команды: в последнее время «Милан» набрал потрясающую форму и не проигрывает в чемпионате на протяжении четырех матчей. Попутно клуб пробился в четвертьфинал Лиги Европы. Даже в условиях частого кадрового дефицита Стефано Пиоли отлично справляется со своми обязанностями.

Статистика для ставок

В первом круге «Милан» победил с минимальным счетом 1:0

В прошлом сезоне команды обменялись победами со счетом 2:1

Последние четыре тура в Серии А ни «Милан», ни «Фиорентина» не знают поражений

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Фиорентины» дают 2,90, а на «Милан» — 2,48. Ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 можно взять за 1,90, а тотал больше 2,5 идет за 1,96.

Прогноз: после перерыва на матчи сборных всегда довольно сложно прогнозировать тур, но, скорее всего, игра получится не самой результативной. «Фиорентина» в этом сезоне играет довольно засушливо, к тому же лишилась своего самого креативного игрока Бонавентуру. «Милан» также будет испытывать проблемы в атаке без Тео Эрнандеса, который отлично разгоняет атаки по левому флангу.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,90.

Прогноз: сейчас команды находятся в довольно неплохой форме и по своему уровню не так сильно отличаются друг от друга, поэтому можно рискнуть и взять вариант с ничейным исходом.

Ставка: ничья за 3,60.