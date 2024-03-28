Лидер турнирной таблицы Бундеслиги «Байер» из Леверкузена сыграет дома с «Хоффенхаймом». За ходом матча 27-го тура чемпионата Германии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт — в 17:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Байер»

Леверкузенская команда под руководством Хаби Алонсо не проиграла ни разу за 26 туров текущего сезона чемпионата Германии. «Байер» лидирует в турнирной таблице с отрывом в 10 баллов от идущей второй «Баварии». На счету «фармацевтов» 70 очков: 22 победы и 4 ничьи с разницей забитых и пропущенных мячей 66:18.

В марте «Байер» сыграл три матча, добившись побед в 5-ти из них. За этот период леверкузенцы сыграли вничью лишь с «Карабахом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (2:2). Ответная встреча в Германии завершилась волевой победой немецкой команды (3:2), благодаря которой «фармацевты» смогли пробиться в четвертьфинал турнира.

После матча в еврокубках «Байер» отправился за выезд во Фрайбург, чтобы сыграть с одноименной командой в 26-м туре Бундеслиги. Леверкузенцы добились непростой победы со счетом 3:2 и закрепились на первой строчке в таблице.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» идет восьмым в турнирной таблице чемпионата Германии. На счету команды 33 очка в 26-ти матчах: 9 побед, 6 ничьих и 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 44:50.

Подопечные Пеллегрино Матараццо выиграли лишь в двух из десяти последних матчах. За этот период у «деревенских» также три ничьи и пять поражений.

«Хоффенхайм» остался без очков в двух крайних турах. Сначала команда с двумя удалениями по ходу игры проиграла на выезде «Айнтрахту» (1:3), а затем всухую уступила дома «Штутгарту» (0:3).

Личные встречи

Матч первого круга завершился победой «Байера» со счетом 3:2. Всего в 10-ти последних встречах леверкузенцы праздновали успех в 4-х случаях, «Хоффенхайм» выиграл 3 раза и еще трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Байер» — «Хоффенхайм» Дортмунд с коэффициентом 1.92.