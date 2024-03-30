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    «Байер» потеряет очки в матче с «Хоффенхаймом»?

    «Байер» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 1.92) и прогноз на чемпионат Германии 30 марта 2024 года

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    Хаби Алонсо
    Леверкузенский «Байер» сыграет на своем поле против «Хоффенхайма» в 27-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет 30 марта, начало — в 17:30 мск. «Байер» — «Хоффенхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Марта 2024 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 17:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    «Байер»

    Турнирное положение: «Байер» занимает первое место за восемь туров до финиша, имея в своем активе 70 очков.

    И самое главное — отрыв от «Баварии» составляет десять очков.

    Байер — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: перед паузой на матчи сборных «Байер» обыграл азербайджанский «Карабах» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Вскоре после этого «фармацевты» одержали гостевую победу над «Фрайбургом» со счетом 3:2.

    Не сыграют: скорее всего, главный тренер «Байера» Хаби Алонсо сможет рассчитывать почти на всех основных исполнителей. Но какие-то изменения в стартовом составе точно будут, потому что далеко не все игроки вернутся из сборных в оптимальной форме.

    Состояние команды: в предыдущих мартовских матчах было заметно, что «Байер» все-таки слегка подустал, но в целом команда по-прежнему на ходу. Более того, команда Алонсо до сих пор ни разу не проигрывала в этом сезоне, причем это касается всех турниров, а не только чемпионата Германии.

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    Очевидно, что с учетом отрыва от «Баварии», у «Байера» есть право на ошибку. Но «фармацевты», по всей видимости, уже настроились пройти всю дистанцию без поражений.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Хоффенхайм» находится на восьмой строчке, набрав в 26 матчах 33 очка.

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    • Последние матчи: команда Пеллегрино Матараццо начала март с домашней победы над бременским «Вердером» (2:1), но после этого потерпела два поражения — от «Айнтрахта» и «Штутгарта», при этом пропустив в обоих случаях по три мяча.

    Правда, здесь надо обратить внимание на еще один результат. Месяц назад «Хоффенхайм» одержал выездную победу над дортмундской «Боруссией» (3:2).

    Не сыграют: Джоне Брукс (дисквалификация), Марко Джон, Мергим Бериша и Деннис Гейгер.

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    Состояние команды: «Хоффенхайм» входит в ту группу команд, которым уже можно не суетиться. Они вряд ли поднимутся выше, но в то же время и вылет из элитного дивизиона им уже не грозит.

    Наверняка на заключительном этапе у команды Матараццо будут как удачные, так и откровенно провальные матчи.

    Статистика для ставок

    • «Байер» выиграл 11 из 13-ти домашних матчей в Бундеслиге

    • «Хоффенхайм» пропустил 26 мячей в 13-ти гостевых матчах

    • «Байер» ни разу не забивал меньше двух мячей в семи предыдущих матчах в рамках Бундеслиги

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Байер» в этом матче можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают за 7.20, а победу «Хоффенхайма» — за 11.75.

    Прогноз: с одной стороны, здесь все предельно ясно, но при этом надо учитывать, что первые матчи после международной паузы очень часто бывают непростыми для топ-клубов. Скорее всего, «Байеру» все-таки придется понервничать в предстоящей игре.

    Рекомендуемая ставка: победа «Байера» + обе команды забьют за 2.32.

    Прогноз: «Байер» будет постоянно наседать на ворота гостей, поэтому логично предположить, у хозяев будет немало попыток забить после угловых.

    Ставка: тотал угловых «Байера» больше 7,5 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Хоффенхайм» с коэффициентом 2.32. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. «Байер» потеряет очки в матче с «Хоффенхаймом»?
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