«Байер»
Турнирное положение: «Байер» занимает первое место за восемь туров до финиша, имея в своем активе 70 очков.
И самое главное — отрыв от «Баварии» составляет десять очков.
Байер — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: перед паузой на матчи сборных «Байер» обыграл азербайджанский «Карабах» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Вскоре после этого «фармацевты» одержали гостевую победу над «Фрайбургом» со счетом 3:2.
Не сыграют: скорее всего, главный тренер «Байера» Хаби Алонсо сможет рассчитывать почти на всех основных исполнителей. Но какие-то изменения в стартовом составе точно будут, потому что далеко не все игроки вернутся из сборных в оптимальной форме.
Состояние команды: в предыдущих мартовских матчах было заметно, что «Байер» все-таки слегка подустал, но в целом команда по-прежнему на ходу. Более того, команда Алонсо до сих пор ни разу не проигрывала в этом сезоне, причем это касается всех турниров, а не только чемпионата Германии.
Очевидно, что с учетом отрыва от «Баварии», у «Байера» есть право на ошибку. Но «фармацевты», по всей видимости, уже настроились пройти всю дистанцию без поражений.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: «Хоффенхайм» находится на восьмой строчке, набрав в 26 матчах 33 очка.
Последние матчи: команда Пеллегрино Матараццо начала март с домашней победы над бременским «Вердером» (2:1), но после этого потерпела два поражения — от «Айнтрахта» и «Штутгарта», при этом пропустив в обоих случаях по три мяча.
Правда, здесь надо обратить внимание на еще один результат. Месяц назад «Хоффенхайм» одержал выездную победу над дортмундской «Боруссией» (3:2).
Не сыграют: Джоне Брукс (дисквалификация), Марко Джон, Мергим Бериша и Деннис Гейгер.
Состояние команды: «Хоффенхайм» входит в ту группу команд, которым уже можно не суетиться. Они вряд ли поднимутся выше, но в то же время и вылет из элитного дивизиона им уже не грозит.
Наверняка на заключительном этапе у команды Матараццо будут как удачные, так и откровенно провальные матчи.
Статистика для ставок
- «Байер» выиграл 11 из 13-ти домашних матчей в Бундеслиге
- «Хоффенхайм» пропустил 26 мячей в 13-ти гостевых матчах
- «Байер» ни разу не забивал меньше двух мячей в семи предыдущих матчах в рамках Бундеслиги
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Байер» в этом матче можно поставить за 1.22, ничью букмекеры предлагают за 7.20, а победу «Хоффенхайма» — за 11.75.
Прогноз: с одной стороны, здесь все предельно ясно, но при этом надо учитывать, что первые матчи после международной паузы очень часто бывают непростыми для топ-клубов. Скорее всего, «Байеру» все-таки придется понервничать в предстоящей игре.
- 1.85Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Рекомендуемая ставка: победа «Байера» + обе команды забьют за 2.32.
Прогноз: «Байер» будет постоянно наседать на ворота гостей, поэтому логично предположить, у хозяев будет немало попыток забить после угловых.
Ставка: тотал угловых «Байера» больше 7,5 за 1.92.