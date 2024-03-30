«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Брентфорда» в 30-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 30 марта, начало — в 23:00 мск. «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» занимает 15-е место, имея в своем активе 26 очков после 29-ти матчей.

Отрыв от зоны вылета составляет лишь пять очков. Не так уж и много, учитывая, что впереди еще девять туров.

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Последние матчи: команда Томаса Франка начала март с бодрого матча против «Челси», который завершился вничью 2:2, но потом проиграла «Арсеналу» и «Бернли».

Более того, «Брентфорд» проиграл пять из шести предыдущих матчей в Премьер-лиге.

Не сыграют: Джош Дасилва, Рико Хенри, Бен Ми, Аарон Хики, Кевин Шаде, Кристиан Нергор, Этан Пиннок и Серхио Регилон.

Состояние команды: очевидно, что «Брентфорд» просел, прежде всего, в функциональном плане. В том числе из-за не самой простой кадровой ситуации. Здесь достаточно одного факта: «пчелы» проиграли семь из девяти последних матчей.

Все прогнозы на АПЛ

Возможно, команде Франка удалось восстановить силы благодаря двухнедельной паузе, но все равно нет сомнений, что ее ждет непростая борьба за выживание.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» находится на шестой строчке, набрав в 28 матчах 47 очков.

Отставание от «Астон Виллы», которая сейчас на четвертом месте, составляет девять очков. Многовато, но у «красных дьяволов» есть еще игра в запасе.

Последние матчи: перед паузой на матчи сборных «Манчестер Юнайтед» одержал невероятную победу над «Ливерпулем» (4:3) в Кубке Англии. Это был сумасшедший камбэк благодаря двум голам в овертайме.

В первом мартовском матче «МЮ» проиграл на поле «Манчестер Сити» (1:3), после чего одержал победу над «Эвертоном» (2:0).

Не сыграют: Люк Шоу, Лисандро Мартинес, Тайрелл Маласия, Антони Марсьяль и Амад Диалло. Под сомнением также участие в матче Джонни Эванса, Каземиро и Харри Магуайра.

Состояние команды: пора признать, что Эрику тен Хагу все-таки удалось улучшить игру «МЮ». В этом году его команда провела 12 матчей, в которых одержала девять побед и потерпела лишь два поражения.

Провальным в плане содержания стал только матч против «Ман Сити», но этот соперник сейчас находится на другом уровне. В остальных же случаях «МЮ» выглядел очень солидно.

Статистика для ставок

«Брентфорд» пропустил 15 мячей в шести предыдущих матчей

В пяти предыдущих матчах «МЮ» на выезде рамках АПЛ было забито не менее трех мячей

«МЮ» пропускал хотя бы один мяч в девяти из 11-ти предыдущих матчах в чемпионате Англии

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Брентфорд» в этом матче можно поставить за 3.10, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «МЮ» — за 2.16.

Прогноз: «МЮ» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против «Брентфорда». Исключением стала лишь встреча в августе 2022-го, когда команда Франка разбила «красных дьяволов» со счетом 4:0.

Сейчас хозяева точно не готовы к такому подвигу. Скорее всего, «МЮ» наберет три очка в предстоящей игре.

Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» за 2.16.

Прогноз: и скорее всего, будет результативно. Как минимум благодаря обороне «Брентфорда», которая срочно нуждается в усилении.

Ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.54.