ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис Бояринцев«Футболист не может, как певец, петь под фанеру до самой старости». Денис Бояринцев — о РПЛ, «Спартаке» и быстрых ногах Роналду Фабьен БартезОдиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы Игорь Семшов«Нужно быть настоящим». Игорь Семшов — о своих правилах жизни, влиянии Хиддинка, звездной болезни и о том, чему научил футбол
    Все новости спорта

    «МЮ» легко обыграет проблемный «Брентфорд»?

    «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.15) и прогноз на чемпионат Англии 30 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Брентфорд Прогнозы на Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Расмус Хейлунн
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Брентфорда» в 30-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 30 марта, начало — в 23:00 мск. «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Марта 2024 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 23:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» занимает 15-е место, имея в своем активе 26 очков после 29-ти матчей.

    Отрыв от зоны вылета составляет лишь пять очков. Не так уж и много, учитывая, что впереди еще девять туров.

    Брентфорд — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.003.802.18Бонус$9500
    •

    Последние матчи: команда Томаса Франка начала март с бодрого матча против «Челси», который завершился вничью 2:2, но потом проиграла «Арсеналу» и «Бернли».

    Более того, «Брентфорд» проиграл пять из шести предыдущих матчей в Премьер-лиге.

    Не сыграют: Джош Дасилва, Рико Хенри, Бен Ми, Аарон Хики, Кевин Шаде, Кристиан Нергор, Этан Пиннок и Серхио Регилон.

    Состояние команды: очевидно, что «Брентфорд» просел, прежде всего, в функциональном плане. В том числе из-за не самой простой кадровой ситуации. Здесь достаточно одного факта: «пчелы» проиграли семь из девяти последних матчей.

    Все прогнозы на АПЛ

    Возможно, команде Франка удалось восстановить силы благодаря двухнедельной паузе, но все равно нет сомнений, что ее ждет непростая борьба за выживание.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» находится на шестой строчке, набрав в 28 матчах 47 очков.

  • «Жемчужина» «МЮ» и футбольный Люк Литтлер. Фергюсон, Гарначо, Йоро и еще 10 самых ярких тинейджеров
  • Им еще нет и 20-ти, а они уже вовсю играют на взрослом уровне
  • 19/03/2024

    • Отставание от «Астон Виллы», которая сейчас на четвертом месте, составляет девять очков. Многовато, но у «красных дьяволов» есть еще игра в запасе.

    Последние матчи: перед паузой на матчи сборных «Манчестер Юнайтед» одержал невероятную победу над «Ливерпулем» (4:3) в Кубке Англии. Это был сумасшедший камбэк благодаря двум голам в овертайме.

    В первом мартовском матче «МЮ» проиграл на поле «Манчестер Сити» (1:3), после чего одержал победу над «Эвертоном» (2:0).

    Не сыграют: Люк Шоу, Лисандро Мартинес, Тайрелл Маласия, Антони Марсьяль и Амад Диалло. Под сомнением также участие в матче Джонни Эванса, Каземиро и Харри Магуайра.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: пора признать, что Эрику тен Хагу все-таки удалось улучшить игру «МЮ». В этом году его команда провела 12 матчей, в которых одержала девять побед и потерпела лишь два поражения.

    Провальным в плане содержания стал только матч против «Ман Сити», но этот соперник сейчас находится на другом уровне. В остальных же случаях «МЮ» выглядел очень солидно.

    Статистика для ставок

    • «Брентфорд» пропустил 15 мячей в шести предыдущих матчей

    • В пяти предыдущих матчах «МЮ» на выезде рамках АПЛ было забито не менее трех мячей

    • «МЮ» пропускал хотя бы один мяч в девяти из 11-ти предыдущих матчах в чемпионате Англии

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Брентфорд» в этом матче можно поставить за 3.10, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «МЮ» — за 2.16.

    Прогноз: «МЮ» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против «Брентфорда». Исключением стала лишь встреча в августе 2022-го, когда команда Франка разбила «красных дьяволов» со счетом 4:0.

    Сейчас хозяева точно не готовы к такому подвигу. Скорее всего, «МЮ» наберет три очка в предстоящей игре.

    Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» за 2.16.

    Прогноз: и скорее всего, будет результативно. Как минимум благодаря обороне «Брентфорда», которая срочно нуждается в усилении.

    Ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.54.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Алдиер — Кара-Балта
  • Футбол
  • Сегодня в 10:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шагадам — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Миллуолл — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Днепр Могилев — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Кызылкум — Локомотив Ташкент
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.54
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Престон — Ротерхэм Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч КПР — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Норвич — Плимут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Халл Сити — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.16. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. «МЮ» легко обыграет проблемный «Брентфорд»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры