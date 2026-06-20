прогноз на финал турнира в Ноттингеме, ставка за 1.97

Американка Эмма Наварро сыграет против чешки Мари Боузковой в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме (Англия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

Боузкова

Мари вышла в финал десятый раз в карьере и второй в этом сезоне.

В апреле чешская теннисистка стала чемпионкой грунтового турнира в Боготе.

На текущем турнире Боузкова пока не отдала ни одного сета.

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В первом круге ее соперницей была Тереза Валентова (6:3, 6:3), а во втором — 17-летняя британка Ханна Клагмен (7:5, 6:2).

В четвертьфинале Боузкова одержала победу над немкой Татьяной Марией — 7:5, 6:0.

В полуфинале Мари разгромила экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову — 6:4, 6:1.

Наварро

Эмма второй раз в сезоне дошла до финала.

В мае американская теннисистка стала чемпионкой грунтового «пятисотника» в Страсбурге.

Наварро начала турнир в Ноттингеме с волевой победы над венгеркой Анной Бондар — 6:7, 6:3, 6:2.

Во втором круге она обыграла украинку Юлию Стародубцеву — 6:4, 6:7, 6:4.

В четвертьфинале Наварро одержала победу над испанкой Джессикой Боусас Манейро — 7:6, 6:2.

Матч против швейцарки Виктории Голубич в 1/2 финала тоже завершился со счетом 7:6, 6:2.

Наварро выиграла все три предыдущих финала на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боузкову в этом матче можно поставить за 1.84, победу Наварро букмекеры предлагают за 1.96.

Прогноз: оптимальный вариант — ставка на количество геймов или сетов. В данном случае сложно отдать кому-либо предпочтение. Обе теннисистки здорово играют на этой неделе. Финал, вероятно, не разочарует нейтральных зрителей.

1.97 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Боузкова — Наварро позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.