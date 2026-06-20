Американка Эмма Наварро сыграет против чешки Мари Боузковой в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме (Англия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.
Боузкова
Мари вышла в финал десятый раз в карьере и второй в этом сезоне.
В апреле чешская теннисистка стала чемпионкой грунтового турнира в Боготе.
На текущем турнире Боузкова пока не отдала ни одного сета.
В первом круге ее соперницей была Тереза Валентова (6:3, 6:3), а во втором — 17-летняя британка Ханна Клагмен (7:5, 6:2).
В четвертьфинале Боузкова одержала победу над немкой Татьяной Марией — 7:5, 6:0.
В полуфинале Мари разгромила экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову — 6:4, 6:1.
Наварро
Эмма второй раз в сезоне дошла до финала.
В мае американская теннисистка стала чемпионкой грунтового «пятисотника» в Страсбурге.
Наварро начала турнир в Ноттингеме с волевой победы над венгеркой Анной Бондар — 6:7, 6:3, 6:2.
Во втором круге она обыграла украинку Юлию Стародубцеву — 6:4, 6:7, 6:4.
В четвертьфинале Наварро одержала победу над испанкой Джессикой Боусас Манейро — 7:6, 6:2.
Матч против швейцарки Виктории Голубич в 1/2 финала тоже завершился со счетом 7:6, 6:2.
Наварро выиграла все три предыдущих финала на уровне основного тура.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Боузкову в этом матче можно поставить за 1.84, победу Наварро букмекеры предлагают за 1.96.
Прогноз: оптимальный вариант — ставка на количество геймов или сетов. В данном случае сложно отдать кому-либо предпочтение. Обе теннисистки здорово играют на этой неделе. Финал, вероятно, не разочарует нейтральных зрителей.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.