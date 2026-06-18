прогноз на матч турнира в Лондоне, ставка за 1.97

Американец Томми Пол сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в четвертьфинале турнира ATP 500 в Лондоне (Англия). Матч пройдет 19 июня, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

Пол

Томми в первом раунде одержал победу над американцем Закари Свайдой — 7:5, 6:3.

Во втором круге американский теннисист выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 7:6, 6:3.

Пол проводит первый турнир после Ролан Гаррос, на котором он дошел до третьего круга.

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На прошлой неделе Пол планировал сыграть в Штутгарте, но в последний момент снялся с турнира.

Томми выиграл 28 из 39-ти матчей в текущем сезоне. Среди его лучших результатов — победа на турнире в Хьюстоне, финалы в Делрей-Бич и Гамбурге, а также четвертьфинал на «Мастерсе» в Майами.

В прошлом году Пол на играл в Лондоне, тогда как в 2024-м он стал чемпионом местного «пятисотника».

Давидович-Фокина

Алехандро в первом круге выиграл у британца Кэмерона Норри — 7:6, 6:2.

Во втором раунде испанский теннисист одержал уверенную победу над французом Корантеном Муте — 6:4, 6:3.

Давидович-Фокина выиграл два матча подряд впервые с марта, когда он дошел до 1/8 финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

На прошлой неделе Давидович-Фокина не смог пройти первый раунд в Штутгарте, проиграв итальянцу Маттиа Беллуччи.

Алехандро провел 27 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 15 побед и 12 поражений.

В этом году он пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.35, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 3.18.

Прогноз: здесь стоит обратить внимание на статистику — Пол выиграл все пять предыдущих матчей против Давидовича-Фокины. Американец трижды побеждал испанца на Australian Open, а также пор разу в Майами и на US Open.

В январе Алехандро не стал доигрывать матч против Томми на мельбурнском мэйджоре, снявшись при счете 6:1, 6:1 в пользу соперника.

Вероятно, Пол продлит серию побед над Давидовичем-Фокиной.

1.97 Победа Пола в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Пол — Давидович-Фокина позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Пола в двух сетах за 1.97.