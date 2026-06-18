прогноз на матч турнира в Берлине, ставка за 2.18

Чешка Линда Носкова сыграет против испанки Паулы Бадосы в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине (Германия). Матч пройдет 19 июня, начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

Носкова

Линда уверенно преодолела первые раунды.

В стартовом матче чешская теннисистка разгромила мексиканку Ренату Сарасуа — 6:1, 6:4.

В втором круге Носкова спокойно обыграла француженку Диан Парри — 6:2, 6:2.

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С учетом прошлого сезона Носкова выиграла 10 из 13-ти последних матчей на траве. В 2025-м чешка дошла до четвертьфинала в Ноттингеме, до полуфинала в Бад-Хомбурге и выиграла три матча на Уимблдоне.

В текущем сезоне Носкова провела 29 матчей. На этом отрезке у нее 19 матчей и 10 поражений.

Лучшим результатом Линды в 2026-м пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллс.

Бадоса

Паула впервые в сезоне вышла в четвертьфинал на уровне основного тура.

В первом круге испанская теннисистка выиграла у нидерландки Сюзан Ламенс — 6:3, 6:2.

Но главным сюрпризом стала волевая победа Бадосы над американкой Кори Гауфф — 1:6, 6:3, 6:2.

На этой неделе Бадоса прервала серию из пяти поражений.

В начале апреля Паула уступила Анне Калинской в третьем круге «пятисотника» в Чарлстоне. После этого она не выиграла ни одного матча в Линце, Штутгарте, Мадриде и Хертогенбосе.

У Бадосы пока отрицательный баланс в этом году — 11 побед и 13 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Носкову в этом матче можно поставить за 1.47, победу Бадосу букмекеры предлагают за 2.67.

Прогноз: Паулу постоянно беспокоят травмы, и именно по этой причине ей редко удается демонстрировать свой лучший теннис. Несмотря на то, что она здорово сыграла против Гауфф, сейчас нет уверенности, что испанка успеет восстановиться к матчу с Носковой.

2.18 Победа Носковой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Носкова — Бадоса позволит вывести на карту выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Рекомендуемая ставка: победа Носковой в двух сетах за 2.18.