прогноз на матч 1/4 финала турнира в Галле, ставка за 1.9

Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 19 июня, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

Тиафо

Фрэнсис в первом раунде одержал победу над финалистом Ролан Гаррос итальянцем Флавио Коболли — 6:2, 7:6.

Во втором круге американский теннисист выиграл у японца Сё Симабукуро — 6:4, 7:5.

На прошлой неделе Тиафо дошел до четвертьфинала в Хертогенбосе. На нидерландском турнире он выиграл у Даниэля Альтмайра и Ринки Хиджикаты, после чего уступил Иржи Легечке.

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Тиафо выиграл 26 из 39-ти матчей в этом году.

Лучшим результатом 28-летнего американца в текущем сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в Акапулько. Кроме того, он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами и до 1/8 финала на Ролан Гаррос.

Оже-Альяссим

В отличие от Тиафо, Оже-Альяссим отдал уже два сета на этой неделе.

В первом круге у канадского теннисиста был непростой матч против португальца Нуну Боржеша — 6:3, 3:6, 6:3.

Во втором раунде Оже-Альяссим совершил камбэк в матче против Лернера Тьена — 6:7, 7:5, 7:6.

На прошлой неделе Оже-Альяссим не смог пройти 1/4 финала в Хертогенбосе, проиграв поляку Камилю Майхшаку.

Феликс провел 40 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 28 побед и 12 поражений.

Среди лучших результатов Оже-Альяссима в этом году — победа на турнире в Монпелье, финал в Роттердаме, полуфинал в Дубае и четвертьфинал на Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 2.61, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: Феликс выиграл три предыдущих матча против Фрэнсиса, но также стоит уточнить, что их последняя встреча состоялась еще в 2022 году.

Оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Вероятно, матч между канадцем и американцем перейдет в третью партию.

1.96 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Тиафо — Оже-Альяссим позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.96.